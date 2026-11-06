El seleccionador de Rusia, Valeri Karpin, ha anunciado la lista definitiva ampliada para los amistosos internacionales de noviembre. Los rusos afrontan pruebas muy interesantes e importantes contra la selección de Uzbekistán el 12 de noviembre y contra Venezuela el 17 de noviembre.

La convocatoria presentada por Karpin cuenta con 28 futbolistas. Entre ellos no solo hay líderes de la RPL, sino también legionarios clave que juegan en ligas prestigiosas de Europa y América.

Plantilla completa: Distribución por líneas

La lista de la selección rusa es la siguiente:

Porteros: Matvey Safonov (PSG, Francia), Stanislav Agkatsev (Krasnodar), Maksim Borisko (CSKA);

Defensas: Kirill Danilov, Danil Krugovoy (ambos del CSKA), Evgueni Morozov, Aleksandr Silyanov (ambos del Lokomotiv), Andréi Langovich, Viktor Melekhin (ambos del Rostov), Mingiyan Beveyev (Baltika), Ilya Vakhaniya (Krasnodar), Turpal-Ali Ibishev (Ajmat), Maksim Osipenko (Dinamo);

Centrocampistas: Matvey Kislyak, Ivan Oblyakov (ambos del CSKA), Danil Prutsev, Nail Umyarov (ambos del Spartak), Danil Glebov (Dinamo), Artem Karpukas (Zenit), Alekséi Mironov (Rostov), Alekséi Batrakov (Galatasaray, Turquía);

Delanteros: Aleksandr Golovin (Mónaco, Francia), Alekséi Miranchuk (Atlanta United, EE. UU.), Konstantin Tiukavin, Yaroslav Gladishev (ambos del Dinamo), Nikolái Komlichenko (Lokomotiv), Kirill Glebov (CSKA), Lechi Sadulayev (Ajmat).

Las estrellas bajo el foco antes del duelo en Tashkent

Es natural que el próximo encuentro despierte un gran interés entre los aficionados uzbekos:

Representantes de grandes clubes europeos: La llegada a Tashkent del portero del PSG, Matvey Safonov, y del líder del Mónaco, Aleksandr Golovin, aumenta significativamente el prestigio del partido;

Legionarios de la MLS y Turquía: Alekséi Miranchuk, que juega en el Atlanta United de EE. UU., y el jugador del Galatasaray turco, Alekséi Batrakov, también están listos para enfrentarse a Uzbekistán;

Fuerza ofensiva principal: Uno de los goleadores más peligrosos de la RPL, Konstantin Tiukavin, y el experimentado Nikolái Komlichenko supondrán una prueba seria para los defensas de nuestra selección.

El enfrentamiento del 12 de noviembre entre Uzbekistán y Rusia servirá como el escenario más importante para que ambas partes evalúen sus fuerzas y se preparen para las grandes competiciones.