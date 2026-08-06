En Taskent, duelo de invictos: Saidov pelea por el cinturón

La Humo Arena de Taskent será escenario el 5 de septiembre del choque entre dos luchadores invictos. En el combate estelar de OCTAGON 91, el uzbeko Asadbek Saidov se enfrentará al kazajo Sayat Abduali por el cinturón del peso ligero.

Entre ambos suman 16 victorias profesionales y ninguna derrota hasta ahora. Sin embargo, al final del torneo solo uno de estos dos récords perfectos podrá mantenerse.

Confirmado oficialmente el combate estelar de OCTAGON 91

La liga OCTAGON anunció oficialmente que el combate por el título entre Saidov y Abduali se celebrará el 5 de septiembre en Taskent. La pelea tendrá lugar en la Humo Arena y será el evento principal de la velada.

Sayat Abduali defenderá su cinturón como campeón vigente del peso ligero. Asadbek Saidov, situado entre los primeros puestos del ranking de la categoría, se ganó su oportunidad por el título. En la clasificación oficial de OCTAGON, Abduali figura como campeón y Saidov ocupa el segundo lugar del peso ligero.

¿Por qué no se celebró el combate de mayo?

En realidad, el enfrentamiento entre los dos deportistas invictos debía celebrarse el 1 de mayo en el torneo OCTAGON 86. La liga ya había anunciado entonces que el combate entre Abduali y Saidov sería por el cinturón del peso ligero.

Sin embargo, una lesión de Saidov impidió que se disputara la pelea esperada. Ahora, más de cuatro meses después, el combate ha sido reprogramado como el evento principal de OCTAGON 91.

Este parón dio al luchador uzbeko tiempo adicional para recuperarse y prepararse para un combate por el campeonato a cinco asaltos. Abduali, por su parte, tuvo la oportunidad de estudiar más a fondo a su rival.

El récord de Saidov: 7 combates, 7 victorias

Asadbek Saidov ha disputado hasta ahora siete combates de MMA profesional y ha ganado todos. En su última pelea derrotó al brasileño Gilerme Neres por sumisión en el segundo asalto, consolidando su candidatura a una pelea por el título.

Para Saidov, el combate del 5 de septiembre será el mayor desafío de su carrera. Por primera vez disputará una pelea a cinco asaltos por el cinturón de la liga y contra el campeón vigente.

La victoria le daría a Asadbek no solo el título de OCTAGON, sino también el estatus de uno de los pesos ligeros más prometedores de Asia Central en las MMA.

Abduali defenderá el cinturón como invicto

Sayat Abduali también permanece invicto en el MMA profesional. En el nuevo anuncio de la liga OCTAGON, el récord del campeón kazajo aparece con un 9-0.

En sus victorias anteriores, Abduali ha demostrado su eficacia en la lucha y las técnicas de sumisión. El perfil oficial de la liga señala que la mayoría de sus triunfos llegaron por sumisión.

Su principal ventaja es la experiencia con la presión de los combates por el título y el formato a cinco asaltos. Saidov, en cambio, subirá al octágono con su actividad, su fuerza física y la confianza propia de un luchador que no conoce la derrota.

¿Qué aspecto podría decidir el resultado del combate?

Los primeros asaltos tendrán una importancia especial en este enfrentamiento. Se espera que Saidov presione al campeón e intente imponer un ritmo que le resulte favorable. Abduali podría evitar las prisas, esperar un error de su rival y buscar llevar la pelea al suelo.

En un formato de cinco asaltos, la técnica por sí sola no será suficiente. La resistencia, la correcta gestión de la energía y la capacidad de tomar decisiones bajo la presión de un combate por el título también serán factores decisivos.

Especialmente si la pelea supera el tercer asalto, la cuestión principal será qué luchador consigue mantener su plan hasta el final.

La gran pregunta de la velada en la Humo Arena

También se están anunciando progresivamente otros combates de OCTAGON 91. La liga ha confirmado que el enfrentamiento entre Khumoyun Tokhtamurodov y el tayiko Fazliddin Madrahimov también se celebrará el 5 de septiembre.

Sin embargo, la atención estará centrada en el duelo entre Saidov y Abduali. En un lado, el campeón defenderá su cinturón y su récord invicto. En el otro, el aspirante uzbeko, que tras recuperarse de una lesión ha vuelto a tener la oportunidad que soñaba.

El 5 de septiembre desaparecerá uno de los ceros: Sayat Abduali conservará el campeonato o Asadbek Saidov conquistará un nuevo cinturón para Uzbekistán en la Humo Arena. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!