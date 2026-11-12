«Mejor que Brunéi»: ¿Qué dijo Olga Smorodskaya sobre el partido Uzbekistán - Rusia?

1 min de lectura22
«Mejor que Brunéi»: ¿Qué dijo Olga Smorodskaya sobre el partido Uzbekistán - Rusia?

La expresidenta del Lokomotiv Moscú, Olga Smorodskaya, compartió sus opiniones sobre los próximos partidos amistosos internacionales de la selección nacional de Rusia. Según su evaluación, el nivel de los futuros rivales es fundamental para mostrar el estado real del equipo.

La declaración de Smorodskaya y la importancia de los próximos partidos

Según informa el diario «Sport-Express», la reconocida dirigente deportiva valoró positivamente que la selección rusa se enfrente a rivales de calidad.

«La selección nacional de Rusia jugará contra buenos equipos. Veremos qué pueden mostrar nuestros jugadores a este nivel. Uzbekistán y Venezuela, por supuesto, son mejores que Brunéi», dijo Olga Smorodskaya.

Calendario de partidos y detalles

Información

Partido Uzbekistán - Rusia

Hoy, 12 de noviembre en Taskent (a las 20:00)

Partido Rusia - Venezuela

Se llevará a cabo el 17 de noviembre

Próximo rival de Uzbekistán

El 17 de noviembre como visitante Arabia Saudita

Persona que dio su opinión

Olga Smorodskaya (expresidenta del Lokomotiv)

Pruebas importantes por delante

Recordamos que el muy importante e intenso partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia se celebra hoy, es decir, el 12 de noviembre en Taskent comenzará a las 20:00. Además, mientras la selección de Rusia se enfrentará a Venezuela el 17 de noviembre, la selección de Uzbekistán se medirá ante Arabia Saudita como visitante ese mismo día.

¿Qué tan fundamentadas cree que son las opiniones de Olga Smorodskaya y qué equipo demostrará su superioridad en el partido de hoy en Taskent? ¡Deje su opinión en los comentarios!

¿Te gustó el artículo?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Deportes