La expresidenta del Lokomotiv Moscú, Olga Smorodskaya, compartió sus opiniones sobre los próximos partidos amistosos internacionales de la selección nacional de Rusia. Según su evaluación, el nivel de los futuros rivales es fundamental para mostrar el estado real del equipo.

La declaración de Smorodskaya y la importancia de los próximos partidos

Según informa el diario «Sport-Express», la reconocida dirigente deportiva valoró positivamente que la selección rusa se enfrente a rivales de calidad.

«La selección nacional de Rusia jugará contra buenos equipos. Veremos qué pueden mostrar nuestros jugadores a este nivel. Uzbekistán y Venezuela, por supuesto, son mejores que Brunéi», dijo Olga Smorodskaya.

Calendario de partidos y detalles Información Partido Uzbekistán - Rusia Hoy, 12 de noviembre en Taskent (a las 20:00) Partido Rusia - Venezuela Se llevará a cabo el 17 de noviembre Próximo rival de Uzbekistán El 17 de noviembre como visitante Arabia Saudita Persona que dio su opinión Olga Smorodskaya (expresidenta del Lokomotiv)

Pruebas importantes por delante

Recordamos que el muy importante e intenso partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia se celebra hoy, es decir, el 12 de noviembre en Taskent comenzará a las 20:00. Además, mientras la selección de Rusia se enfrentará a Venezuela el 17 de noviembre, la selección de Uzbekistán se medirá ante Arabia Saudita como visitante ese mismo día.

¿Qué tan fundamentadas cree que son las opiniones de Olga Smorodskaya y qué equipo demostrará su superioridad en el partido de hoy en Taskent? ¡Deje su opinión en los comentarios!