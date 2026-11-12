Billetes lanzados por la ventana en Astaná, altos funcionarios detenidos

En las redes sociales circularon versiones de que las maletas con dólares fueron arrojadas desde una ventana del edificio residencial. Sin embargo, esta hipótesis aún no ha sido confirmada por las autoridades oficiales.

Según la publicación «Centralmedia24», el dinero fue hallado cerca del complejo residencial «Atlant-6», ubicado en la calle Kunaev, en el distrito de Yesil. Tras conocerse la noticia, agentes de policía acudieron al lugar.

Varias maletas con dólares estadounidenses fueron encontradas cerca de un complejo residencial en Astaná, la capital de Kazajistán. Tras este suceso, circularon informes sobre la detención de los directivos de dos grandes estructuras estatales del país: la compañía nacional «Qazaqstan temir joli» y el fondo «Samruk-Kazyna».

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En este contexto, el medio «Centralmedia24», citando sus fuentes, informó que el presidente de la junta directiva de «Qazaqstan temir joli», Yeljas Otinshiyev, y el jefe del fondo soberano «Samruk-Kazyna», Nurlan Jakupov, fueron detenidos.

Según la información del medio, Yeljas Otinshiyev fue capturado por agentes del Comité de Seguridad Nacional en el lounge-bar «Tanjir» de la capital. Periodistas Las fuentes consultadas señalan que ambos directivos son sospechosos de intentar recibir sobornos a gran escala. También se sugiere que podrían estar siendo investigados dentro del mismo caso penal.

No obstante, no se ha confirmado oficialmente ninguna relación entre las detenciones y los dólares encontrados cerca del complejo residencial.

El servicio de prensa del fondo «Samruk-Kazyna», en respuesta a una solicitud del medio «Tengrinews.kz» sobre la detención de Nurlan Jakupov, no confirmó ni desmintió la información. Los representantes del fondo indicaron que se abstendrán de hacer comentarios hasta que las autoridades competentes emitan un comunicado oficial.

Como referencia, Yeljas Otinshiyev fue nombrado jefe de la compañía ferroviaria nacional de Kazajistán en julio de 2026. Antes de este cargo, ocupó diversos puestos directivos en el grupo «Samruk-Kazyna».

Nurlan Jakupov dirige el fondo soberano «Samruk-Kazyna» desde 2023. Este fondo gestiona los mayores activos estatales de Kazajistán, incluyendo empresas clave en los sectores de petróleo, gas, transporte, energía y telecomunicaciones.

Actualmente, se está investigando la cantidad exacta de dólares encontrados, a quién pertenecen y en qué circunstancias aparecieron cerca del complejo residencial. Al momento de la publicación, el Comité de Seguridad Nacional de Kazajistán y otras fuerzas del orden no han emitido declaraciones oficiales sobre las posibles detenciones.