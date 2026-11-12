Uzbekistán — Rusia: Nuestros representantes lideran con un marcador sólido (vídeo de los goles)
En el magnífico estadio Pakhtakor de Taskent, el esperado partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia continúa con gran intensidad. Se está disputando el minuto 60 de la segunda parte y nuestros representantes mantienen una ventaja sólida sobre el rival con un marcador de 2:0 .
Goles y desarrollo del encuentro
El partido comenzó con ataques vertiginosos. Apenas en el minuto 4, el defensa ruso Viktor Melyokhin marcó en propia puerta, inaugurando el marcador (1:0).
Nada más comenzar la segunda mitad, nuestros representantes intensificaron su ataque. En el minuto 46, tras una excelente asistencia de Dostonbek Khamdamov, Behruz Karimov puso el 2:0 en el marcador.
Estadísticas y detalles del partido
Información
Resultado
Uzbekistán 2:0 Rusia
Sede
Taskent, estadio Pakhtakor
Goleadores
Viktor Melyokhin (4', p.p.), Behruz Karimov (46')
Tiempo actual
2ª parte, minuto 60
Alineaciones
Uzbekistán: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon Ganiyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Khamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir Orozov, Muhammadrasul Abdumajidov.
Rusia: Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyokhin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46'), Ivan Oblyakov, Ilya Vakhaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.
Además, durante el encuentro, Akmal Mozgovoy (16') e Ilya Vakhaniya (19') fueron amonestados por el árbitro. El juego continúa y les informaremos sobre cualquier cambio o resultado final.
¿Creen que nuestros representantes lograrán mantener su ventaja hasta el final? ¡Dejen su opinión en los comentarios!
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