En el magnífico estadio Pakhtakor de Taskent, el esperado partido amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia continúa con gran intensidad. Se está disputando el minuto 60 de la segunda parte y nuestros representantes mantienen una ventaja sólida sobre el rival con un marcador de 2:0 .

Goles y desarrollo del encuentro

El partido comenzó con ataques vertiginosos. Apenas en el minuto 4, el defensa ruso Viktor Melyokhin marcó en propia puerta, inaugurando el marcador (1:0).

Nada más comenzar la segunda mitad, nuestros representantes intensificaron su ataque. En el minuto 46, tras una excelente asistencia de Dostonbek Khamdamov, Behruz Karimov puso el 2:0 en el marcador.