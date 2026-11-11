La confesión inesperada de Nepomnyashchiy: « ¡Uzbekistán es favorito ante Rusia en Taskent! »
El ex seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, el reconocido experto ruso Valeriy Nepomnyashchiy, hizo una declaración impactante antes del prestigioso partido amistoso internacional que se celebrará el 12 de noviembre en Taskent. Según el experimentado entrenador, en el encuentro que tendrá lugar en el estadio central Pakhtakor, el equipo de Valeriy Karpin no es el favorito, sino los anfitriones: la selección nacional de Uzbekistán.
Los tres factores del favoritismo: el análisis de Nepomnyashchiy
Valeriy Nepomnyashchiy justificó su conclusión no con palabras vacías, sino con las realidades actuales:
« En primer lugar, Uzbekistán adquirió una experiencia invaluable al participar en la Copa del Mundo este verano. En segundo lugar, muchos futbolistas uzbekos brillan en las ligas europeas, incluida la primera división rusa. En tercer lugar, la selección nacional de Rusia no pudo viajar a Taskent con su plantilla completa. Por eso, en mi opinión, los uzbekos son los favoritos. Los jugadores rusos tendrán que desplegar una energía considerable el jueves por la noche para ofrecer una resistencia digna. »
Criterio / Indicador
Selección nacional de Uzbekistán
Selección nacional de Rusia
Experiencia en el Mundial 2026
Primera participación histórica en la fase final del Mundial
Excluida de competiciones oficiales, solo partidos amistosos
Legionarios europeos
Husanov (« Manchester City»), Shomurodov, Fayzullayev
Safonov (PSG), Miranchuk, Batrakov
Estado de la plantilla
Regreso de Sardor Shomurodov, equipo unido
Golovin lesionado, ausencias de Sobolev y Glushenkov
Fecha del encuentro
12 de noviembre, jueves — 20:00 (hora de Taskent)
Estadio central Pakhtakor
Conclusión del experto
Favorito principal (Confesión de Nepomnyashchiy)
Debe esforzarse al máximo para un partido digno
« La comunidad futbolística rusa sigue viviendo con ideas obsoletas, pero el Uzbekistán actual es un equipo moderno, impregnado de la atmósfera de la Copa del Mundo y con estrellas que juegan en ligas importantes. »
Legado del Mundial: los « Lobos Blancos » hicieron historia
Aunque Uzbekistán no logró superar un grupo difícil en su debut en la Copa del Mundo 2026 (derrotas 1-3 ante Colombia, 0-5 ante Portugal, 1-3 ante RD Congo), la competición trajo renombre mundial a la selección:
Abbosbek Fayzullayev se convirtió en el autor del primer gol histórico en la historia del fútbol uzbeko en la Copa del Mundo.
Eldor Shomurodov anotó una obra maestra contra la RD Congo, reconocida como uno de los dos goles más bellos de toda la Copa del Mundo.
Abduqodir Husanov fue incluido entre los defensas centrales más rápidos y sólidos del torneo.
El pitido inicial del 12 de noviembre a las 20:00 en el estadio Pakhtakor no será solo un enfrentamiento entre dos naciones, sino una prueba real para demostrar el nuevo estatus del fútbol uzbeko en el continente.
En su opinión, ¿es la selección de Uzbekistán la gran favorita para ganar contra Rusia, o puede el rival sorprender con una táctica inesperada? ¡Deje sus pronósticos para el marcador final en los comentarios!
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