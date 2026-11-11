Valeriy Nepomnyashchiy justificó su conclusión no con palabras vacías, sino con las realidades actuales:

El ex seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, el reconocido experto ruso Valeriy Nepomnyashchiy, hizo una declaración impactante antes del prestigioso partido amistoso internacional que se celebrará el 12 de noviembre en Taskent. Según el experimentado entrenador, en el encuentro que tendrá lugar en el estadio central Pakhtakor, el equipo de Valeriy Karpin no es el favorito, sino los anfitriones: la selección nacional de Uzbekistán.

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« En primer lugar, Uzbekistán adquirió una experiencia invaluable al participar en la Copa del Mundo este verano. En segundo lugar, muchos futbolistas uzbekos brillan en las ligas europeas, incluida la primera división rusa. En tercer lugar, la selección nacional de Rusia no pudo viajar a Taskent con su plantilla completa. Por eso, en mi opinión, los uzbekos son los favoritos. Los jugadores rusos tendrán que desplegar una energía considerable el jueves por la noche para ofrecer una resistencia digna. »

Criterio / Indicador Selección nacional de Uzbekistán Selección nacional de Rusia Experiencia en el Mundial 2026 Primera participación histórica en la fase final del Mundial Excluida de competiciones oficiales, solo partidos amistosos Legionarios europeos Husanov (« Manchester City»), Shomurodov, Fayzullayev Safonov (PSG), Miranchuk, Batrakov Estado de la plantilla Regreso de Sardor Shomurodov, equipo unido Golovin lesionado, ausencias de Sobolev y Glushenkov Fecha del encuentro 12 de noviembre, jueves — 20:00 (hora de Taskent) Estadio central Pakhtakor Conclusión del experto Favorito principal (Confesión de Nepomnyashchiy) Debe esforzarse al máximo para un partido digno

« La comunidad futbolística rusa sigue viviendo con ideas obsoletas, pero el Uzbekistán actual es un equipo moderno, impregnado de la atmósfera de la Copa del Mundo y con estrellas que juegan en ligas importantes. »

Legado del Mundial: los « Lobos Blancos » hicieron historia

Aunque Uzbekistán no logró superar un grupo difícil en su debut en la Copa del Mundo 2026 (derrotas 1-3 ante Colombia, 0-5 ante Portugal, 1-3 ante RD Congo), la competición trajo renombre mundial a la selección:

Abbosbek Fayzullayev se convirtió en el autor del primer gol histórico en la historia del fútbol uzbeko en la Copa del Mundo.

Eldor Shomurodov anotó una obra maestra contra la RD Congo, reconocida como uno de los dos goles más bellos de toda la Copa del Mundo.

Abduqodir Husanov fue incluido entre los defensas centrales más rápidos y sólidos del torneo.

El pitido inicial del 12 de noviembre a las 20:00 en el estadio Pakhtakor no será solo un enfrentamiento entre dos naciones, sino una prueba real para demostrar el nuevo estatus del fútbol uzbeko en el continente.

En su opinión, ¿es la selección de Uzbekistán la gran favorita para ganar contra Rusia, o puede el rival sorprender con una táctica inesperada? ¡Deje sus pronósticos para el marcador final en los comentarios!