La selección nacional de fútbol sala de Uzbekistán, de vuelta bajo la dirección del experimentado entrenador Bakhodir Akhmedov, disputó dos partidos amistosos internacionales contra Tayikistán en Taskent. En estos encuentros intensos y disputados, nuestros representantes registraron una victoria y un empate, concluyendo con éxito estas primeras pruebas de la nueva etapa.

Primer partido: Victoria convincente y doblete de Behruz Samiyev

En el primer partido amistoso celebrado en el centro de selecciones nacionales de la UFA en Taskent, el equipo de fútbol sala de Uzbekistán logró una victoria convincente sobre su rival con un marcador de 3:0 . Tras imponer su dominio desde el inicio del encuentro, nuestros representantes no dejaron ninguna oportunidad al rival.

Goleadores: El héroe del partido, Behruz Samiyev, anotó un doblete al marcar al principio (minuto 3) y al final del encuentro (minuto 40). Además, Kuvonchbek Jahonov sumó un gol a su cuenta en el minuto 17.

Alineación inicial: Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (capitán).

Estadísticas y detalles del partido Primer partido (8 de noviembre) Segundo partido (10 de noviembre) Lugar Centro de selecciones nacionales de la UFA Complejo deportivo « Yunusabad » Resultado final 3 : 0 (Victoria) 1 : 1 (Empate) Goleadores Behruz Samiyev (3, 40), Kuvonchbek Jahonov (17) Davron Choriyev (40) – Dilshod Salomov (36) Entrenador principal Bakhodir Akhmedov Bakhodir Akhmedov

« El equipo renovado bajo el mando de Bakhodir Akhmedov mostró un juego significativo desde sus primeros partidos, alegrando a los aficionados. »

Segundo partido: Drama en los últimos minutos y empate

El segundo encuentro, disputado en el complejo deportivo « Yunusabad » de Taskent, estuvo marcado por una lucha equilibrada entre ambos equipos. El partido comenzó de forma tensa y con muchas ocasiones, manteniéndose el marcador en blanco durante mucho tiempo.

La actividad se intensificó en los instantes finales del encuentro:

El jugador tayiko Dilshod Salomov en el minuto 36 abrió el marcador, dando ventaja a los visitantes.

Sin embargo, nuestros representantes, que dieron todo para evitar la derrota, lograron empatar justo antes del final del partido, en el minuto 40 gracias a un disparo preciso del capitán Davron Choriyev. Resultado final: 1:1.

De este modo, los dos partidos amistosos contra Tayikistán sirvieron como una prueba importante para evaluar la preparación física y táctica de los jugadores de Bakhodir Akhmedov.

En su opinión, ¿qué impacto tendrá el regreso de Bakhodir Akhmedov a la selección nacional y los resultados de estos amistosos en la preparación de nuestros jugadores para futuras competiciones importantes? ¡Deje su opinión en los comentarios!