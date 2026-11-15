El 14 de noviembre de 2026, en el majestuoso Etihad Arena de Abu Dabi, se celebró un importante torneo que captó la atención del deporte mundial. En un combate clave de la liga Real American Freestyle (RAF) bajo reglas de lucha libre, el famoso atleta Merab Dvalishvili se enfrentó al experimentado luchador brasileño Marlon Moraes.

90 segundos de dominio y victoria antes de tiempo

En un duelo de gran intensidad, el atleta georgiano no dio ninguna oportunidad a su rival. Merab Dvalishvili tomó la iniciativa desde el inicio, imponiendo un ritmo frenético. Como resultado, en apenas 1 minuto y 30 segundos del primer asalto derrotó a Marlon Moraes, logrando una victoria por la vía rápida.

Cabe recordar que este fue el segundo enfrentamiento entre ambos. Se midieron por primera vez en septiembre de 2021 en el UFC 266, donde Dvalishvili también se impuso por nocaut técnico.

Detalles del combate Estadísticas e información Nombre del torneo Real American Freestyle (RAF) Lugar Etihad Arena, Abu Dabi Fecha 14 de noviembre de 2026 Ganador Merab Dvalishvili (primer asalto, 1:30)

Regreso al ring tras la polémica

Antes del combate, hubo gran revuelo en la comunidad deportiva. Días antes del torneo, se produjo un incidente y una disputa en un hotel de Abu Dabi entre Dvalishvili y Usman Nurmagomedov . A pesar de ello, los asuntos legales se resolvieron y el 13 de noviembre Merab fue puesto en libertad y autorizado oficialmente para competir en el evento de la RAF.

Pese a las dificultades, Dvalishvili subió al ring para demostrar su maestría una vez más, exhibiendo una voluntad deportiva admirable ante sus seguidores.

¿Cómo crees que estas victorias rápidas de Merab Dvalishvili afectarán a su futura carrera? ¡Deja tu opinión en los comentarios!