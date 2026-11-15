¿Cómo derrotó Saba Lazishvili a Urijah Faber en los últimos segundos en Abu Dabi? (video)
El prestigioso torneo Real American Freestyle (RAF) celebrado en Abu Dabi está brindando verdaderas sensaciones a los aficionados. En el marco de la competición, el luchador georgiano de 21 años Saba Lazishvili se enfrentó a la leyenda de las MMA y ex campeón de la WEC, Urijah Faberlogrando una victoria inesperada y llena de determinación.
Sustitución de última hora y giro en los segundos finales
Este combate de nivel mundial estuvo rodeado de una atmósfera intensa. A solo un día del evento, Saba Lazishvili reemplazó a Umar Nurmagomedov, quien quedó fuera del torneo. Fue un desafío importante para el joven atleta, que tuvo que prepararse en tiempo récord.
En un duelo feroz contra el experimentado Urijah Faber, Lazishvili iba por detrás en el marcador. Sin embargo, encontró fuerzas para anotar los puntos decisivos en el último minuto y cambiar el resultado a su favor para obtener una victoria sensacional.
Detalles del combate
Estadísticas e información
Nombre de la competición
Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)
Atleta ganador
Saba Lazishvili (luchador georgiano de 21 años)
Oponente
Urijah Faber (leyenda de las MMA, ex campeón de la WEC)
Método de victoria
Remontada determinada en los últimos segundos
Regreso al octágono tras la detención
Esta victoria no es solo un resultado deportivo, sino también un gran logro psicológico. Este éxito ocurrió después de que Merab Dvalishvili y Usman Nurmagomedov se vieran involucrados en un incidente entre sus equipos en Abu Dabi, tras salir de 48 horas de detención. A pesar de las dificultades legales y emocionales, el joven luchador subió al ring para demostrar una vez más su gran potencial y su fuerza de voluntad al mundo entero.
A pesar de las dificultades legales y emocionales, el joven luchador subió al ring para demostrar una vez más su gran potencial y su fuerza de voluntad al mundo entero.
¿Cómo creen que será el futuro de Saba Lazishvili tras esta preparación de un día y las duras pruebas superadas? ¡Dejen su opinión en los comentarios!
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