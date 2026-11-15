¿Cómo derrotó Saba Lazishvili a Urijah Faber en los últimos segundos en Abu Dabi? (video)

El prestigioso torneo Real American Freestyle (RAF) celebrado en Abu Dabi está brindando verdaderas sensaciones a los aficionados. En el marco de la competición, el luchador georgiano de 21 años Saba Lazishvili se enfrentó a la leyenda de las MMA y ex campeón de la WEC, Urijah Faberlogrando una victoria inesperada y llena de determinación.

Sustitución de última hora y giro en los segundos finales

Este combate de nivel mundial estuvo rodeado de una atmósfera intensa. A solo un día del evento, Saba Lazishvili reemplazó a Umar Nurmagomedov, quien quedó fuera del torneo. Fue un desafío importante para el joven atleta, que tuvo que prepararse en tiempo récord.

En un duelo feroz contra el experimentado Urijah Faber, Lazishvili iba por detrás en el marcador. Sin embargo, encontró fuerzas para anotar los puntos decisivos en el último minuto y cambiar el resultado a su favor para obtener una victoria sensacional.