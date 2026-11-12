Mancini habla antes del partido contra Francia: «Esperamos ganar»

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Mancini habla antes del partido contra Francia: «Esperamos ganar»

El seleccionador de la selección italiana, Roberto Mancini, compartió sus impresiones antes del próximo e importante duelo contra Francia en la UEFA Nations League. Analizó el desempeño del equipo en el partido anterior y no ocultó sus expectativas para el enfrentamiento venidero.

El análisis de Mancini sobre el primer partido y su evaluación del rival

El entrenador destacó que el primer encuentro contra los franceses, que terminó en un empate 1-1, fue complicado, pero en general se consideró una buena actuación.

«Incluso cuando nos vimos obligados a defender, fue un buen partido. Los franceses nos causaron serios problemas, al igual que lo hicieron contra los belgas; son un equipo muy fuerte. Sin embargo, hubo aspectos de nuestro juego que se podían mejorar. Esperamos poder mostrar un mejor nivel contra Francia y lograr la victoria», declaró Roberto Mancini.

Detalles del partido y del torneo

Información

Torneo

UEFA Nations League

Partido clave

Italia — Francia

Lugar

Milán

Hora del partido

Jueves 12 de noviembre, a las 00:45 (hora de Taskent)

Próximo partido de Francia

15 de noviembre contra Turquía (jornada 6)

Los partidos decisivos que se avecinan

Recordamos que el encuentro crucial y sin concesiones entre las selecciones de Italia y Francia se llevará a cabo hoy, 12 de noviembre en Milán y comenzará a las 00:45 (hora de Taskent). Además, en la última fase de la etapa de grupos, el 15 de noviembre, la selección de Francia recibirá a Turquía en la sexta jornada.

¿Quién crees que ganará este intenso partido en Milán? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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