Se centró especialmente en el hecho de que los jugadores rusos solo empezaron a atacar activamente en la última parte del encuentro.

Curiosamente, aunque el exjugador considera la victoria de Rusia como un resultado esperado, tampoco elogió las acciones del equipo durante todo el partido.

Mostovói señaló que si el ganador hubiera sido Uzbekistán, esto podría haberse discutido como un resultado realmente inesperado. La victoria de Rusia, en su opinión, es algo natural.

«Ambos lados cometieron errores, hubo muchos goles. Creo que el partido fue interesante para los espectadores. Pero para nosotros es solo otra victoria, no un partido de importancia especial. Que la selección de Rusia haya derrotado a Uzbekistán no es ninguna sorpresa para mí», dijo el exjugador.

La selección de Rusia ganó 3-2 en el partido amistoso contra Uzbekistán. En dicho encuentro, ambos equipos cometieron errores defensivos y hubo varios goles. Según Mostovói, este partido, aunque interesante para los espectadores, fue solo una victoria más para Rusia.

Lo más llamativo es que Mostovói calificó a la selección de Uzbekistán como un «equipo de nivel medio» y atribuyó su clasificación para la Copa del Mundo a la ampliación del número de participantes. Incluso valoró el hecho de marcar dos goles a Rusia como un buen resultado para los jugadores uzbekos.

La victoria de la selección de Rusia por 3-2 sobre Uzbekistán ha generado opiniones diversas entre expertos y exjugadores del país vecino. Sin embargo, el excentrocampista del Celta de Vigo, Aleksandr Mostovói, lanzó declaraciones bastante contundentes. En su opinión, la victoria de Rusia era un resultado esperado, y que Fabio Cannavaro dirija a la selección de Uzbekistán no tiene un impacto decisivo en el resultado en el campo.

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«Solo una cosa es incomprensible: ¿por qué no mostraron ese juego durante todo el partido? ¿Por qué solo atacaron en los últimos 20 minutos? Pero lo más importante es que se logró la victoria. El partido contra Venezuela no debería ser muy difícil», dijo Mostovói.

Por lo tanto, en su opinión, aunque la selección de Rusia logró el resultado, podría haber actuado mejor en cuanto a la calidad del juego y la actividad.

El nombre de Cannavaro tampoco hizo cambiar de opinión a Mostovói

Durante la conversación, se le preguntó a Mostovói qué tan importante era para el entrenador de la selección rusa, Valeri Karpin, derrotar a Uzbekistán, dirigido por Fabio Cannavaro, un gran nombre del fútbol mundial.

Sin embargo, el exjugador declaró que no considera que el nombre del especialista italiano tenga una importancia especial aquí.

«Cannavaro mismo no juega un papel tan grande aquí, al final los que patean el balón en el campo son los jugadores», respondió.

Según Mostovói, en el fútbol son más importantes las acciones de los jugadores en el campo que el nombre y los logros previos del entrenador. También recordó los debates iniciales en torno al nombramiento de Cannavaro como entrenador de la selección de Uzbekistán.

«¿Por qué fue Cannavaro a Uzbekistán?» — La dura valoración de Mostovói

El exjugador destacó que la llegada del especialista italiano a Uzbekistán fue una decisión inesperada para muchos.

«Cuando nombraron a Fabio como entrenador, muchos se sorprendieron: “¿Qué hace Cannavaro allí? ¿Por qué fue a Uzbekistán?”», dijo Mostovói.

En su opinión, la llegada de Cannavaro a la selección de Uzbekistán es una buena publicidad para el fútbol del país, y una decisión financieramente beneficiosa para el propio especialista.

Al mismo tiempo, Mostovói también dio una valoración bastante dura sobre el potencial de la selección de Uzbekistán.

«En realidad, esto es una buena publicidad para la selección de Uzbekistán, y un buen salario para Cannavaro. Es un equipo de nivel medio, y se clasificaron para el Mundial porque se amplió el número de participantes», subrayó.

Cabe señalar que estas palabras son la valoración personal de Mostovói. La clasificación de la selección de Uzbekistán para la Copa del Mundo no se explica solo por el aumento del número de participantes: aunque el formato ampliado creó nuevas oportunidades, el equipo también tenía que obtener los resultados necesarios en las eliminatorias.

«Se puede elogiar a los uzbekos por haber marcado dos goles»

Al final de la conversación, Mostovói reiteró que la selección de Rusia tenía la obligación de derrotar a Uzbekistán. En su opinión, los pupilos de Karpin cumplieron con la tarea asignada.

«La selección de Rusia tenía que ganar a Uzbekistán y así sucedió. Cannavaro está haciendo su trabajo y sigue su camino, todo está bien. Que los uzbekos nos hayan marcado dos goles ya es un buen resultado, se les puede elogiar por eso», dijo el exjugador.

Es natural que estas palabras de Mostovói no gusten a los aficionados al fútbol de Uzbekistán. Especialmente, las valoraciones que menosprecian los logros de nuestra selección en el ámbito internacional pueden despertar objeciones en muchos.

La victoria de Rusia: ¿una lección para el equipo de Cannavaro o una simple derrota?

La selección de Uzbekistán logró marcar dos goles contra Rusia, pero no pudo mantener la ventaja en la parte final del encuentro. Por ello, la derrota por 3-2 reveló aspectos que también deben ser analizados para nuestro equipo.

Mostovói considera este resultado como una victoria ordinaria para Rusia. Sin embargo, hay un punto notable en sus declaraciones: los jugadores rusos tampoco mostraron la misma actividad durante todo el partido, y el excentrocampista criticó esta situación.

Para Uzbekistán, la respuesta más importante no vendrá de las palabras, sino de los próximos partidos y los resultados en competiciones internacionales. El trabajo de Cannavaro, el crecimiento del equipo y las capacidades de los jugadores no se evaluarán por un solo partido amistoso.

Las opiniones contundentes de Mostovói pueden causar controversia. Pero la verdadera respuesta del fútbol uzbeko será el resultado en el campo, un juego estable y nuevos logros a nivel internacional.