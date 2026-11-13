«Fue un partido fantástico»: ¿Qué dijo Roberto Mancini tras el encuentro contra Francia?

A pesar de encajar un gol al inicio, los italianos demostraron carácter para darle la vuelta al marcador. El técnico no ocultó que esta victoria fue un gran regalo para los aficionados que acudieron a apoyar al equipo al estadio.

El seleccionador de la selección nacional de Italia Roberto Mancini compartió sus impresiones tras el importante duelo contra la selección de Francia en la Liga de Naciones de la UEFA ( 3:1 ). Destacó que está satisfecho con el rendimiento del equipo, pero que aún queda un largo camino por recorrer y objetivos decisivos por cumplir.

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«Fue un partido fantástico, los chicos estuvieron excelentes en el campo. Estoy muy feliz por ellos. Esta victoria también era importante para los aficionados que vinieron a apoyarnos. Encajamos un gol al principio, pero el partido podría haber terminado con un marcador aún más amplio a nuestro favor», declaró Mancini en una entrevista con Gianluca Di Marzio.

Estadísticas de la selección italiana Información y detalles Jornada 5 de la Liga de Naciones Francia — Italia: 1:3 Situación en el grupo Liderato con 10 puntos (Francia también tiene 10 puntos) Problemas principales Fallo en el penalti y errores defensivos Próximo rival Partido fuera de casa contra la selección de Bélgica

Error en el penalti y próximo duelo contra Bélgica

Sobre el penalti fallado durante el partido, el técnico señaló que este tipo de situaciones ocurren en el fútbol, y lo más importante es que el equipo mantuvo la calma:

«Fallar un penalti es un error. Desafortunadamente, estas cosas pasan en el fútbol. Pero mantuvimos la calma y seguimos jugando con nuestro estilo. Eso es lo más importante».

Actualmente, la selección de Italia lidera con 10 puntos en el grupo (Francia tiene los mismos puntos y Bélgica cuenta con 9). Mancini subrayó que el próximo partido contra Bélgica es decisivo y que los jugadores quieren tomarse la revancha tras la derrota anterior.

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