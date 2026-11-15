En Europa, la 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA brindó a los aficionados verdaderas sorpresas y duelos intensos. Uno de los resultados más impactantes de la jornada se registró en el partido entre Portugal y Dinamarca. Los locales, sin Cristiano Ronaldo, perdieron inesperadamente por una amplia diferencia ante su público.

Portugal — Dinamarca 1:4: La brillante victoria de los escandinavos

En el campo, Cristiano Ronaldo no participó con la selección de Portugal (12 puntos, 1er lugar), que recibió a Dinamarca (9 puntos, 2º lugar). El partido siguió un guion inesperado, con los escandinavos perforando la portería rival en 4 ocasiones.

El destino del partido fue decidido por la gran actividad ofensiva de los daneses: