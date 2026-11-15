Portugal cae goleado ante Dinamarca: Resultados de la 5ª jornada de la Liga de Naciones
En Europa, la 5ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA brindó a los aficionados verdaderas sorpresas y duelos intensos. Uno de los resultados más impactantes de la jornada se registró en el partido entre Portugal y Dinamarca. Los locales, sin Cristiano Ronaldo, perdieron inesperadamente por una amplia diferencia ante su público.
Portugal — Dinamarca 1:4: La brillante victoria de los escandinavos
En el campo, Cristiano Ronaldo no participó con la selección de Portugal (12 puntos, 1er lugar), que recibió a Dinamarca (9 puntos, 2º lugar). El partido siguió un guion inesperado, con los escandinavos perforando la portería rival en 4 ocasiones.
El destino del partido fue decidido por la gran actividad ofensiva de los daneses:
En el minuto 43, Højbjerg abrió el marcador de penalti.
En los minutos 49 y 57, Rasmus Højlund marcó un doblete, ampliando la ventaja.
En el minuto 75, Andersen anotó el cuarto gol de su equipo.
Por parte de los locales, solo al final del encuentro — en el minuto 90+4, Bernardo Silva logró marcar el gol del honor.
Alineaciones de Portugal y Dinamarca
Jugadores
Alineación inicial de Portugal
Diogo Costa, Dalot, Veiga, Dias, Samu Costa, Vitinha, Neves (Palhinha, 64'), Fernandes (Bernardo Silva, 79'), Neto (Trincão, 64'), Félix (Forbs, 64'), Ramos.
Alineación inicial de Dinamarca
Hermansen, Bah, Probstgaard, Andersen (Nelsson, 82'), Mæhle, Damsgaard (Jensen, 66'), Hjulmand, Højbjerg, Isaksen (Skov, 66'), Daramy (Froholdt, 73'), Højlund (Osula, 73').
Suecia y Austria ascienden a la Liga A
En esta jornada también se disputaron partidos cruciales en otros grupos:
Suecia — Bosnia y Herzegovina 3:2: La Suecia dirigida por Graham Potter (13 puntos, 1er lugar) recibió a Bosnia y, tras una lucha intensa, ganó 3:2, asegurando su pase a la Liga A. Los goleadores suecos fueron Svensson y Gyökeres (doblete).
Austria — Irlanda 1:0: La Austria de Ralf Rangnick (9 puntos, 1er lugar) venció a Irlanda en casa gracias al solitario gol de Kalajdzic en el minuto 78, logrando también el ascenso a la Liga A.
Resultados de otros encuentros:
Rumania — Polonia 2:1 (Cicâldău 68', Man 72' — Reguła 82'). La Polonia de Robert Lewandowski perdió fuera de casa.
Irlanda del Norte — Ucrania 1:0 (Devlin 68'). La selección de Ucrania perdió por la mínima fuera de casa.
¿En qué medida crees que la ausencia de Ronaldo influyó en esta goleada sufrida por Portugal? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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