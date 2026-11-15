Declaración sensacional de Michael Morales: «¡Pelearé contra Islam Makhachev!»

El luchador de la UFC, el atleta ecuatoriano invicto Michael Morales habló sobre sus planes futuros y, tras derrotar al brasileño Carlos Prates, expresó su firme convicción de enfrentarse en el octágono al campeón invicto Islam Makhachev . En una conferencia de prensa en Nueva York, el luchador expuso claramente sus objetivos.

El camino hacia una gran pelea y el cinturón de campeón

Michael Morales disputará su próxima pelea importante el 30 de enero en Toronto, Canadá. En este prestigioso duelo contra Carlos Prates, estará en juego el cinturón interino de peso wélter de la UFC. El atleta destaca que este enfrentamiento es uno de los pasos más cruciales de su carrera.

«Pelearé contra Islam Makhachev. No hay duda de ello, es algo absoluto. Después de hacer mi trabajo en Canadá, llevaré el cinturón de campeón a Ecuador», declaró Morales en la conferencia de prensa.

Detalles de la pelea y planes Indicadores clave Fecha y lugar de la pelea 30 de enero, Toronto (Canadá) Adversarios Michael Morales — Carlos Prates Apuesta Cinturón interino de peso wélter de la UFC Objetivo principal Ganar, pelear contra Islam Makhachev y llevar el cinturón a Ecuador

Intensa competencia en la división

Las declaraciones de Michael Morales están generando intensos debates entre los fanáticos y expertos de MMA. Si logra vencer a Carlos Prates en el torneo de Toronto, se convertirá en el principal aspirante al título de peso wélter. A su vez, un posible combate contra Islam Makhachev podría convertirse en uno de los enfrentamientos más esperados en la historia de la UFC.

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