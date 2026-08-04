Islam Makhachev pone fin a los rumores de retiro: el objetivo es el récord

El campeón wélter de la UFC, Islam Makhachev, negó rotundamente las informaciones sobre su salida del octágono tras su próximo combate. El peleador ruso afirmó que todavía disfruta de los entrenamientos, de la presión de ser campeón y de sentirse el mejor atleta del mundo.

Lo más importante es que Makhachev no solo tiene por delante una defensa del título: también puede establecer un récord absoluto en la historia de la UFC. Ahora suma 16 victorias consecutivas, igualando la marca de Anderson Silva. Un nuevo triunfo podría convertirlo en el único dueño del récord.

«Es una noticia falsa»: Makhachev asegura que no piensa retirarse

En el fragmento de la entrevista con Mike Bohn que citaste, Makhachev afirmó que alguien había difundido sin fundamento que su próximo combate sería el último de su carrera.

«Alguien difundió la falsa noticia de que terminaría mi carrera después de esta pelea. No, no es verdad. Quiero seguir peleando».

Según el campeón, es difícil sustituir por otra cosa la sensación de mantenerse en plena forma, enfrentarse a los rivales más fuertes y ser reconocido como el mejor peleador del mundo.

«Mantener la forma y sentir que te conviertes en el mejor peleador del mundo es increíble. No puedes encontrar algo parecido fuera del deporte».

Esta declaración explica la decisión de Makhachev en un sentido más amplio que el dinero o la conquista de otro cinturón. Para él, pelear es un estilo de vida formado durante años, mientras que entrenar junto a su equipo sigue siendo una parte esencial de su día a día.

Su próximo rival será Ian Machado Garry

El 15 de agosto, en Filadelfia, Makhachev defenderá el cinturón wélter contra el irlandés Ian Machado Garry en el combate estelar de UFC 330. Será su primera defensa desde que derrotó a Jack Della Maddalena en noviembre de 2025 y se proclamó campeón en una nueva categoría de peso.

Los datos oficiales de la UFC presentan a Garry como el número uno de los contendientes de la división. Su récord profesional es de 17 victorias y una derrota. Makhachev, con 28 victorias y una derrota, sigue ocupando el primer puesto del ranking de los mejores peleadores de la UFC, sin importar la categoría de peso.

Las principales armas de Garry son su movilidad, el control de la distancia y su capacidad para sumar puntos sin recibir golpes. Makhachev destaca por su lucha, su control en el suelo y la presión constante sobre sus rivales. Por eso se espera un choque entre dos estilos muy diferentes.

Una victoria dejaría a Makhachev solo en la historia

Las 16 victorias consecutivas de Makhachev igualan actualmente el récord de la historia de la UFC. Anderson Silva también ganó 16 combates seguidos en el octágono durante su carrera.

Si Makhachev derrota a Garry:

elevará su racha a 17 victorias consecutivas;

será el único dueño de la racha de victorias más larga en la historia de la UFC;

defenderá por primera vez con éxito el cinturón wélter;

reforzará su condición de campeón en dos categorías de peso.

La importancia de este récord radica en que en la UFC cada combate se disputa contra rivales de alto nivel en el ranking. Mantenerse invicto durante mucho tiempo exige no solo habilidad, sino también superar lesiones, el corte de peso, la presión psicológica y el análisis constante de los oponentes.

También batió varios récords en el peso ligero

Antes de subir al peso wélter, Makhachev hizo historia en la división de peso ligero. Se proclamó campeón al derrotar a Charles Oliveira y defendió el cinturón cuatro veces. Es el récord de defensas consecutivas exitosas en el peso ligero de la UFC.

Registró cinco victorias en combates por el título del peso ligero, la mejor marca en la historia de la división. Después dejó vacante el cinturón, subió al peso wélter y conquistó su segundo título al derrotar con claridad a Jack Della Maddalena por decisión.

Por eso, la frase de Makhachev —«vamos a batir todos los récords posibles»— no es una simple declaración grandilocuente. Ya ha superado varias marcas históricas y está a una sola victoria de otro récord.

¿Cuándo podría retirarse?

En entrevistas anteriores, Makhachev también afirmó que no tiene intención de abandonar el deporte próximamente. En su opinión, solo pensaría seriamente en retirarse cuando sintiera que los jóvenes peleadores de su gimnasio empiezan a igualarlo.

Este enfoque demuestra que el campeón evalúa su estado no solo por su edad o por el número de combates disputados, sino también por su competitividad durante los entrenamientos.

Makhachev tiene 34 años. En las artes marciales mixtas, es una etapa en la que la experiencia alcanza su punto máximo, pero la recuperación y las exigencias físicas adquieren cada vez más importancia. Aun así, las estadísticas oficiales de la UFC muestran que su racha, sus defensas y su récord general siguen estando al nivel de la élite.

La motivación del campeón ha cambiado

Al comienzo de su carrera, un peleador lucha por entrar en el ranking, conseguir su primer gran contrato o recibir una oportunidad por el título. Después de alcanzar todos sus objetivos principales, mantener la motivación se vuelve más difícil.

Makhachev ha admitido que ya no tiene la misma motivación que antes, pero el deseo de ganar y no perder el cinturón lo mantiene en marcha. Su objetivo actual no es hacerse un nuevo nombre, sino conservar su estatus y ocupar un lugar aún más alto en la historia.

En esta etapa, también aumenta el riesgo de cada combate. Una victoria se convierte en un récord, mientras que una derrota puede poner fin a una superioridad construida durante años.

No es una retirada, sino un combate histórico por delante

Islam Makhachev dejó clara su postura: no planea colgar los guantes después de su pelea contra Garry. El campeón quiere mantenerse en plena forma, enfrentarse a los mejores rivales y establecer nuevos récords.

Ahora toda la atención está puesta en UFC 330. Para Makhachev, este combate no será solo una defensa del título: también será la oportunidad de superar el récord histórico que comparte con Anderson Silva.

Si consigue su decimoséptima victoria consecutiva, responderá a los rumores de retiro no con palabras, sino con un resultado dentro del octágono.

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