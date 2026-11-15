Derrota ante Dinamarca y baja de un líder: duro golpe para Portugal

El partido contra Dinamarca en la fase de grupos de la Liga de Naciones terminó con una dura derrota y bajas importantes para Portugal. Inesperadamente, con un marcador de 1-4, los portugueses fueron derrotados y su centrocampista estrella, Bernardo Silva, sufrió una lesión y abandonó la concentración antes de tiempo. Así lo informó AS. El medio reportó la noticia.

El partido contra Dinamarca y la lesión

Bernardo Silva se lesionó durante el intenso encuentro contra los escandinavos. Tras el partido, el experimentado mediocentro fue sometido a exámenes médicos exhaustivos que confirmaron la lesión. Por ahora, el club y la selección no han revelado oficialmente el tiempo de baja ni la naturaleza exacta de la lesión.

Situación y estadísticas Detalles Resultado del último partido Dinamarca — Portugal 4:1 (Liga de Naciones) Jugador lesionado Bernardo Silva (centrocampista del Real Madrid) Partido que se perderá Encuentro contra Gales (martes, 17 de noviembre) Situación en el grupo Portugal mantiene el primer puesto antes de la última jornada

Baja antes del partido contra Gales

Debido a problemas de salud, Bernardo Silva no podrá ayudar a la selección de Portugal en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Los portugueses se enfrentarán el martes, 17 de noviembre, a la selección de Gales.

Cabe destacar que, a pesar del tropiezo en la última jornada, la selección de Portugal sigue ocupando el primer lugar de su grupo. Sin embargo, la lesión del jugador clave y su regreso al club preocupan a los aficionados y al cuerpo técnico.

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