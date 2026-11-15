En China, los tatuajes pueden convertirse en un problema serio para los atletas que defienden los colores de la selección nacional. derbyderbyderby.it informa que las autoridades deportivas del país han introducido normas más estrictas para los jugadores convocados a la selección.

Nuevos requisitos en el campo y mangas

Según la información, los jugadores que juegan para el equipo nacional ahora deben cubrir completamente cualquier tatuaje visible en partes expuestas de su cuerpo con mangas de color piel.

En realidad, tales reglas ya existían antes, pero su aplicación no había sido estrictamente controlada en los últimos años. Aunque los requisitos se suavizaron y luego se endurecieron intermitentemente, ahora se han restablecido medidas drásticas.

Reglas y restricciones Detalles Requisito principal Los jugadores de la selección deben ocultar sus tatuajes con mangas de color piel Alcance Por ahora, solo se aplica a los miembros de la selección nacional Campeonato nacional Estas restricciones estrictas aún no se aplican en las ligas locales y clubes nacionales Razón principal Una estrategia integral contra la influencia de la cultura occidental

Estrategia política y diferencia con el campeonato nacional

Según los observadores, esta decisión no solo tiene que ver con la ética deportiva o la imagen. Expertos evalúan esta medida como parte de una estrategia integral de las autoridades chinas para contrarrestar la influencia de la cultura occidental.

Al mismo tiempo, aunque ocultar los tatuajes es un requisito estricto en la selección nacional, estas restricciones aún no han entrado plenamente en vigor en los campeonatos nacionales y ligas locales, donde se mantiene cierta libertad.

En su opinión, ¿hasta qué punto es correcto imponer tales restricciones sobre la apariencia física de los atletas? ¡Deje su opinión en los comentarios!