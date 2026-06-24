¿Por qué no fue expulsado Jude Bellingham? Análisis de la nueva regla de la FIFA

Tras el partido del Mundial entre Inglaterra y Ghana, surgieron debates inesperados en torno a la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham. Al cubrirse la boca con la mano mientras hablaba con el jugador rival Jordan Ayew, Bellingham podría haber recibido una tarjeta roja según la nueva regla de la FIFA. Sin embargo, los árbitros decidieron no sancionar al jugador, lo que generó diversas dudas entre los aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El punto es que la FIFA ha implementado un nuevo reglamento para el Mundial 2026, según el cual un jugador puede ser expulsado si cubre deliberadamente su boca al comunicarse con un rival. Esta regla fue propuesta por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El detonante fue la suspensión de seis partidos del jugador del Benfica, Gianluca Prestianni, a principios de año debido a insultos. El jefe de la organización enfatizó que el respeto mutuo y la transparencia son obligatorios en el campo.

¿Cuándo se aplica la regla?

Según informa Goal.com, el jefe de los árbitros, Pierluigi Collina, ha aclarado esta norma. Según sus palabras, el simple hecho de cubrirse la boca no es una acción prohibida. Solo se sanciona cubrirse la boca al hablar con un rival durante situaciones tensas o altercados surgidos durante el juego. Si la comunicación es amistosa o de carácter táctico, no se tomará ninguna medida contra los futbolistas.

En la situación entre Bellingham y Jordan Ayew, los árbitros no vieron ninguna hostilidad o agresión. Los jugadores simplemente hablaban tranquilamente sobre el estado del juego. Por ello, el sistema VAR tampoco intervino. Este caso difiere radicalmente del incidente relacionado con Miguel Almirón, integrante de la selección de Paraguay, quien fue expulsado en un partido reciente contra Turquía.

Almirón recibió una tarjeta roja por cubrirse la boca al hablar con su rival Mert Müldür durante un desorden y pelea general, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia sancionado bajo esta regla. En aquel momento, los árbitros lo evaluaron como un intento de ocultar insultos. En el caso de Bellingham, no se observó tal tensión.

El futuro de la nueva regla y las críticas

Entre expertos y analistas, no faltan opiniones críticas hacia esta norma. Algunos especialistas opinan que esta regla podría ser utilizada como un arma para provocar deliberadamente al rival y lograr su expulsión. Por ejemplo, existe la posibilidad de que un jugador incite al rival a hablar y luego señale al árbitro que este tiene la boca cubierta.

Por ahora, esta regla solo se está probando en los grandes torneos organizados por la FIFA. Sigue siendo una incógnita cuándo se implementará, o si se aceptará, en ligas nacionales como la Premier League inglesa. En cualquier caso, en el fútbol moderno, los jugadores ahora deberán prestar más atención no solo a sus acciones, sino también a su cultura de comunicación.