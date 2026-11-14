Según los datos proporcionados por el servicio meteorológico húngaro, HungaroMet, durante los primeros 10 meses del año se registró la sequía más intensa y sin precedentes de los últimos 125 años en el país. Estos fenómenos naturales extremos están causando gran preocupación en toda Europa Central y del Sur.

Una sequía no vista desde 1901

El meteorólogo y experto en clima Oliver Sentesh señala que, según los datos históricos analizados, Hungría no había experimentado una escasez de precipitaciones similar desde la década de 1860. La causa principal es la recurrencia de anticiclones que impiden la formación de nubes.

« En general, se observó un déficit de 250 a 300 milímetros de lluvia en todo el país durante el período crítico. En regiones montañosas como Matra, el déficit alcanza incluso los 400 milímetros », — afirma el experto.

Indicadores de sequía Detalles Fuente principal HungaroMet (Servicio Meteorológico de Hungría) Periodo histórico El nivel más bajo desde 1901 (en realidad, no visto desde la década de 1860) Escala del déficit hídrico Pérdida de humedad equivalente al volumen de siete lagos Balaton Medidas financieras Se destinan 600 millones de euros para la conservación de recursos hídricos

Pérdida de agua equivalente a siete lagos Balaton

Dado que esta tendencia negativa ha continuado durante varios años, la escasez de agua en el suelo ha alcanzado un nivel catastrófico. Según las estimaciones, el volumen de humedad perdido es equivalente al volumen de siete lagos Balaton. teng. Los expertosrecuerdan que este problema no se limita solo a Hungría, sino que abarca a toda Europa Central y del Sur.

Plan de acción nacional

La fuerte sequía que afectó a Europa este año provocó grandes pérdidas financieras y tragedias. Para prevenir estos problemas, los ministerios pertinentes de Hungría presentaron un plan de acción de 600 páginas para la conservación de los recursos hídricos. Según el mismo, se planea invertir más de 600 millones de euros para mejorar la gestión del agua y la infraestructura en los próximos años.

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