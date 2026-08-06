« El 99,9 % de los futbolistas son infelices»: Gaël Kakuta habla sin filtros

Grandes salarios, estadios llenos y millones de aficionados: desde fuera, el fútbol profesional parece representar la forma más brillante del éxito. Sin embargo, Gaël Kakuta, internacional de la República Democrática del Congo, afirmó que detrás de esa imagen se esconden la presión, la inseguridad y una profunda soledad.

Su afirmación de que «el 90, incluso el 99,9 % de los futbolistas son infelices» no es una estadística científica, sino una conclusión personal formada a lo largo de su extensa carrera. Aun así, los problemas planteados por Kakuta también han sido señalados como riesgos importantes en estudios realizados por organismos internacionales del fútbol.

«Nadie te pregunta qué sientes»

En una entrevista con Capte, Kakuta destacó que la carga que soporta un futbolista profesional es mucho más pesada de lo que los aficionados pueden imaginar.

«En mi opinión, el 90 % de los futbolistas, incluso el 99,9 %, son infelices. Llevan una carga muy pesada y una enorme responsabilidad. A nadie le interesa lo que sienten realmente».

En cada partido, el futbolista debe rendir, responder a la confianza del entrenador, soportar las críticas de los aficionados y competir por su lugar en el club. Un solo error sobre el terreno de juego puede afectar a veces a su carrera, sus ingresos y su futuro en el equipo.

En un entorno así, las emociones del deportista pasan a un segundo plano. Se espera que se muestre como un profesional siempre preparado para ganar, y no como una persona cansada o emocionalmente agotada.

La riqueza no elimina la inseguridad

Kakuta explicó que uno de los asuntos más difíciles para los futbolistas es entender las verdaderas intenciones de las personas que los rodean.

«Después de cierto tiempo, ni siquiera entiendes quiénes son las personas que están a tu lado. No sabes por qué están contigo. Incluso dejas de confiar en que tus relaciones sean realmente sinceras».

La fama puede aumentar el número de amigos, asesores y personas interesadas. Sin embargo, para el futbolista resulta cada vez más difícil saber quién mantiene una relación sincera y quién quiere aprovecharse de su reputación o de sus recursos económicos.

Como consecuencia, el deportista puede empezar a desconfiar no solo de los desconocidos, sino también de su círculo más cercano. Según Kakuta, por esta razón una gran parte de los futbolistas aprende a ocultar sus verdaderas emociones.

La máscara del campo tampoco se quita en casa

En el deporte profesional, mostrar vulnerabilidad suele interpretarse como perder una ventaja competitiva. No todos los futbolistas pueden hablar abiertamente de su miedo a lesionarse, perder su puesto en el once titular o recibir críticas.

Kakuta describió esta situación como «vivir detrás de una máscara».

«Una gran parte de los futbolistas vive detrás de una máscara. No se la quitan en casa, con su familia ni siquiera entre sus amigos».

Un futbolista puede sonreír en las redes sociales, conducir un coche de lujo y mostrarse feliz ante los aficionados. Pero eso no significa que duerma tranquilo por las noches o que haya superado la presión interna.

Kakuta también afirmó que algunos deportistas recurren a distintos medicamentos para combatir los problemas de sueño u otras dificultades psicológicas. No es una situación general que afecte a todos los futbolistas, pero demuestra que ocultar los problemas puede llevar a algunos por caminos peligrosos.

Los estudios también muestran que el riesgo es serio

La cifra del 99,9 % mencionada por Kakuta no procede de un estudio. Sin embargo, según los datos de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO), más de uno de cada tres futbolistas en activo presenta síntomas como ansiedad, depresión, angustia psicológica o trastornos del sueño.

En una encuesta realizada a más de mil deportistas por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra, uno de cada cinco futbolistas declaró haber sufrido una ansiedad intensa. Solo el 38 % de los hombres y el 26 % de las mujeres afirmaron estar dispuestos a comunicar a su club un problema relacionado con su salud mental.

Otro estudio de la PFA reveló que el 68 % de los futbolistas afirmó que el miedo a lesionarse afectaba negativamente a su salud mental. Esto demuestra que la ansiedad en el deporte profesional no está relacionada únicamente con las derrotas o las críticas, sino también con la posibilidad de que la carrera cambie en un instante.

«Estar solo es encontrarte contigo mismo»

Una de las reflexiones más duras de Kakuta estuvo relacionada con la huida de los futbolistas de la soledad.

«La mayoría huye de la soledad. Porque enfrentarse a la soledad significa enfrentarse a uno mismo».

Los partidos, entrenamientos, viajes y actos públicos constantes pueden permitir que una persona no piense en sus problemas internos. Pero cuando el ruido se detiene, regresan la presión, la ansiedad y las preguntas sin respuesta.

Por eso, un sistema independiente de apoyo psicológico es esencial para los futbolistas. En los últimos años, la FIFA y FIFPRO han animado a los deportistas a no ocultar sus problemas mentales y a hablar con una persona de confianza o un profesional. La FIFA también ha puesto en marcha una campaña especial para fomentar un diálogo abierto sobre la salud mental en el fútbol.

La cara invisible del fútbol que Kakuta conoció

A lo largo de su carrera, Gaël Kakuta jugó en clubes como Chelsea, Rayo Vallecano y Lens. Como joven talento, experimentó grandes expectativas, cesiones, cambios de club y un entorno de competencia permanente.

Su declaración contundente no significa que todos los futbolistas vivan de la misma manera. Sin embargo, recuerda que el dinero y la fama no protegen automáticamente contra el dolor interior, la soledad o la inseguridad.

En el estadio, el aficionado ve los 90 minutos de juego del futbolista. Su sueño nocturno, el miedo a lesionarse, la presión familiar o su incapacidad para confiar en las personas de su entorno suelen quedar fuera de cámara.

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