El grandioso torneo "UFC Freedom 250", organizado en honor al glorioso 250 aniversario de la independencia de EE. UU., sigue asombrando a los aficionados a las artes marciales mixtas. Celebrado en el prestigioso complejo de la Casa Blanca en Washington, esta histórica noche de lucha se está ganando un lugar en la historia de la MMA con sus intensos combates que terminan antes de tiempo. El choque entre los pesos pesados en la cartelera obligó a miles de espectadores en la arena a ponerse de pie. Dos gigantes estadounidenses famosos y temibles de la división de peso pesado, Josh Parisian y el experimentado Derrick Lewis, se enfrentaron.

Choque de pesos pesados: Un final devastador en el segundo asalto

Cuando dos atletas masivos con un peso combinado de más de 250 kilogramos subieron al ring, una verdadera atmósfera de combate llenó la arena. Los aficionados esperaban que "The Black Beast" (Derrick Lewis) derrotara a su oponente con sus tradicionales golpes devastadores. Sin embargo, la escena en el octágono fue completamente diferente. En el primer asalto, ambos luchadores se probaron con golpes potentes.

A medida que avanzaba el segundo asalto del combate, Josh Parisian aprovechó hábilmente los signos de fatiga y los errores defensivos de su oponente. Su combinación precisa, potente y devastadora desequilibró a Lewis y lo envió a la lona. El árbitro evaluó la situación, detuvo el combate inmediatamente y registró una brillante victoria para Parisian.

A través de la tabla de análisis oficial de MMA a continuación, puede familiarizarse con este choque de pesos pesados en "UFC Freedom 250" y el récord único del torneo:

Estado del evento y del combate Categoría de peso y división Estrella estadounidense ganadora Ex aspirante derrotado Asalto y método de finalización Serie de K.O. del torneo UFC Freedom 250

(Show de celebración del aniversario) División de peso pesado

(Pesos pesados) Josh Parisian Derrick Lewis

("The Black Beast") Asalto 2, K.O.

(Finalización prematura) 4 combates consecutivos

(Tasa de K.O. del 100%)

¡Cuatro combates — cuatro K.O. devastadores!

La conclusión de este choque es significativa no solo por la victoria de Josh Parisian, sino también por las estadísticas únicas y aterradoras registradas en este torneo de aniversario. El hecho es que los cuatro combates celebrados hasta ahora en esta competición han terminado antes de tiempo, específicamente con espectaculares K.O. El combate entre Josh Parisian y Derrick Lewis pasó a la historia como el cuarto hermoso K.O. en el cuarto combate del show. El torneo festivo organizado por la Casa Blanca sigue proporcionando a los aficionados pura adrenalina.

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