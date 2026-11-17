El capitán de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodovrespondió personalmente a la pregunta sobre un posible regreso a Rusia. El delantero, que actualmente juega en el club turco Istanbul Başakşehir, fue consultado sobre la posibilidad de terminar su carrera en el equipo ruso Rostov. El jugador indicó que aún no ha tomado una decisión al respecto.

En una entrevista con representantes de una de las publicaciones deportivas más influyentes de Rusia, «Sport-Express», se le preguntó a Shomurodov sobre la posibilidad de un futuro regreso a la Premier League rusa.

«Hay que pensarlo bien»

Los periodistas preguntaron al delantero uzbeko sobre la posibilidad de volver al Rostov para terminar allí su carrera profesional.

— ¿Cómo ve un futuro regreso a la Premier League para terminar su carrera en el Rostov?

— Por ahora no he pensado en eso.

— ¿Es una opción que le resulte interesante?

— Hay que pensarlo bien, — respondió Eldor Shomurodov.

Por lo tanto, el jugador no descartó la posibilidad de volver a Rusia, pero aclaró que no tiene planes concretos por el momento. Su respuesta despierta naturalmente el interés de los aficionados del Rostov, ya que la carrera de Shomurodov en Rusia está estrechamente ligada a este club.

En el Rostov se revelaron las nuevas facetas de Eldor

Tras jugar para los equipos Mash'al y Bunyodkor en Uzbekistán, Shomurodov se dirigió al campeonato ruso en 2017. Perfeccionó sus habilidades bajo la dirección de Valeri Karpin en el Rostov.

Fue en este equipo donde el potencial del delantero se manifestó plenamente. Gracias a sus actuaciones en el campeonato ruso, Eldor comenzó a ganar atención a nivel internacional.

Disputó un total de 91 partidos con el Rostov, marcando 18 goles y dando 12 asistencias a sus compañeros.

De Rusia a Italia, de Italia a Turquía

En el verano de 2020, el Rostov traspasó al delantero uzbeko al club italiano Genoa. Este fue el comienzo del gran viaje europeo de Eldor.

Posteriormente, defendió los colores de equipos como la Roma, Spezia y Cagliari. La experiencia adquirida en el campeonato italiano contribuyó a su crecimiento como jugador.

En el verano de 2025, el club turco Istanbul Başakşehir obtuvo la cesión de Shomurodov desde la Roma. El delantero uzbeko también tuvo un rendimiento destacado en su nuevo equipo, liderando la tabla de goleadores del campeonato con 22 tantos. Posteriormente, el club turco adquirió sus derechos federativos de forma definitiva.

El máximo goleador de Uzbekistán

A sus 31 años, Eldor Shomurodov es actualmente el jugador más prolífico en la historia de la selección nacional de Uzbekistán. Ha disputado 98 partidos con el equipo nacional y ha marcado 47 goles.

El posible regreso de Shomurodov al Rostov sigue siendo, por ahora, una opción discutida solo en entrevistas con periodistas. El propio jugador aún no ha tomado una decisión.

Sin embargo, para sus seguidores en Rusia, esta respuesta es interesante en sí misma. Después de todo, los años de Eldor en el Rostov fueron una de las etapas clave que le abrieron las puertas al fútbol europeo. ¿Podrá volver a vestir la camiseta de su antiguo equipo en el futuro? Solo el tiempo lo dirá.