Virgil van Dijk explica por qué continúa su carrera internacional

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reveló que consideró seriamente poner fin a su carrera internacional con los Países Bajos tras el difícil periodo posterior a la Copa del Mundo. El experimentado defensa admitió que las críticas y la presión externa tras el torneo le obligaron a cuestionar su futuro en la selección. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la selección de los Países Bajos fue duramente criticada en su país tras su temprana eliminación del torneo. En particular, hubo una gran presión por parte de la prensa y el público tras el fracaso en la tanda de penaltis. Van Dijk comentó que se tomó un tiempo para descansar con su familia y analizar la situación.

Una reunión decisiva con el entrenador

Según información difundida por ixbt.com y otros medios internacionales, una conversación cara a cara con el nuevo seleccionador nacional fue el factor decisivo para que el jugador cambiara de opinión. Según Virgil, una charla de diez segundos con el nuevo técnico confirmó su permanencia en el equipo.

Durante la conversación no se discutieron tácticas ni planes a largo plazo, sino un sentimiento de respeto humano y valoración. El defensa no ocultó que precisamente ese reconocimiento era lo que faltaba en el entorno externo.

Críticas infundadas y realidad

Van Dijk expresó su indignación ante los intentos de culparlo por el fracaso del equipo. En su opinión, algunas informaciones difundidas en los medios de comunicación no eran más que rumores totalmente infundados.

En particular, rechazó categóricamente las afirmaciones de que él fuera el responsable de los cambios tácticos o que hubiera destruido el fútbol neerlandés. El jugador de 33 años subrayó que entiende su responsabilidad con el equipo, pero que las acusaciones injustas generaban una presión mental excesiva.

Una vez que el nuevo entrenador le recordó su lugar e importancia en la selección, devolviéndole la confianza necesaria, el jugador se dio cuenta de que estaba listo para volver a disfrutar en el campo. De este modo, se confirmó que el capitán de la selección seguirá defendiendo los colores de su país en el próximo ciclo.