Virgil van Dijk explica por qué continúa su carrera internacional

·2·Deportes
Virgil van Dijk explica por qué continúa su carrera internacional

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, reveló que consideró seriamente poner fin a su carrera internacional con los Países Bajos tras el difícil periodo posterior a la Copa del Mundo. El experimentado defensa admitió que las críticas y la presión externa tras el torneo le obligaron a cuestionar su futuro en la selección. Así lo informa Goal.com informa .

Cabe recordar que la selección de los Países Bajos fue duramente criticada en su país tras su temprana eliminación del torneo. En particular, hubo una gran presión por parte de la prensa y el público tras el fracaso en la tanda de penaltis. Van Dijk comentó que se tomó un tiempo para descansar con su familia y analizar la situación.

Una reunión decisiva con el entrenador

Según información difundida por ixbt.com y otros medios internacionales, una conversación cara a cara con el nuevo seleccionador nacional fue el factor decisivo para que el jugador cambiara de opinión. Según Virgil, una charla de diez segundos con el nuevo técnico confirmó su permanencia en el equipo.

Durante la conversación no se discutieron tácticas ni planes a largo plazo, sino un sentimiento de respeto humano y valoración. El defensa no ocultó que precisamente ese reconocimiento era lo que faltaba en el entorno externo.

Críticas infundadas y realidad

Van Dijk expresó su indignación ante los intentos de culparlo por el fracaso del equipo. En su opinión, algunas informaciones difundidas en los medios de comunicación no eran más que rumores totalmente infundados.

En particular, rechazó categóricamente las afirmaciones de que él fuera el responsable de los cambios tácticos o que hubiera destruido el fútbol neerlandés. El jugador de 33 años subrayó que entiende su responsabilidad con el equipo, pero que las acusaciones injustas generaban una presión mental excesiva.

Una vez que el nuevo entrenador le recordó su lugar e importancia en la selección, devolviéndole la confianza necesaria, el jugador se dio cuenta de que estaba listo para volver a disfrutar en el campo. De este modo, se confirmó que el capitán de la selección seguirá defendiendo los colores de su país en el próximo ciclo.

Virgil van DijkPaíses BajosLiverpoolCopa del MundoFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Virgil van Dijk aconseja al nuevo talento del LiverpoolVirgil van Dijk aconseja al nuevo talento del Liverpool12 agosto 13:32Virgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al LiverpoolVirgil van Dijk respalda la llegada de Ronald Araújo al Liverpool10 agosto 17:57Arne Slot explica por qué rechazó dirigir a la selección de los Países BajosArne Slot explica por qué rechazó dirigir a la selección de los Países Bajos12 agosto 12:51Kylian Mbappé revela lo cerca que estuvo de llegar al Liverpool en 2017Kylian Mbappé revela lo cerca que estuvo de llegar al Liverpool en 2017Ayer 23:51Alineaciones confirmadas para el partido entre Barcelona y FeyenoordAlineaciones confirmadas para el partido entre Barcelona y Feyenoord9 septiembre 21:04Van Dijk critica las pausas publicitarias en la Copa del MundoVan Dijk critica las pausas publicitarias en la Copa del Mundo15 junio 17:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado
Detalles: El sonado traspaso de Eldor Shomurodov en Turquía ha sido cancelado