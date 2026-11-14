Liga de Naciones: Países Bajos golea 7-0 a Grecia en casa

La quinta jornada de la Liga de Naciones de la UEFA ha alcanzado su punto álgido en Europa. Los partidos disputados ofrecieron a los aficionados muchos goles y momentos de gran intensidad. En particular, la contundente victoria de la selección de los Países Bajos en casa se convirtió en el evento principal de la jornada.

Países Bajos — Grecia: Una victoria sensacional por 7-0

La selección de los Países Bajos recibió a Grecia en su estadio y no dio ninguna oportunidad a su rival — 7-0.

El juego ofensivo de los locales sorprendió a todos en este encuentro. En particular, Reijnders tuvo una actuación brillante y se convirtió en autor de un triplete. Además, Timber anotó un doblete, mientras que Summerville y Malen también marcaron, contribuyendo a la gran victoria.

Detalles del partido Países Bajos — Grecia Estadísticas Resultado 7-0 Goleadores Summerville (6'), Reijnders (12', 18', 33'), Timber (40', 59'), Malen (61') Jugador del partido Reijnders (triplete)

Serbia — Alemania y otros resultados

Otro duelo interesante de la jornada fue el que enfrentó a Serbia y Alemania. La selección nacional de Alemania, jugando como visitante, derrotó a su rival por 3-1 . Para los alemanes, Wirtz y Gruda fueron los goleadores, mientras que otro tanto fue un autogol del serbio Babic. Por parte de Serbia, fue el mismo Babic quien marcó el gol del honor.

Asimismo, los otros resultados registrados en la jornada fueron los siguientes:

Eslovaquia — Suiza — 0-0 (empate);

Escocia — Macedonia del Norte — 2-1 (McGinn anotó un doblete, Rastoder marcó para Macedonia del Norte).

Los próximos partidos de la Liga de Naciones serán aún más decisivos e importantes para los equipos.

¿Quién cree que es el principal favorito para ganar el título en esta temporada de la Liga de Naciones? ¡Deje su opinión en los comentarios!