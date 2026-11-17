El presidente de Kirguistán Sadyr Japarov se enfrentó a una protesta inesperada durante una reunión con los habitantes de la región de Issyk-Kul. El empresario local Qubat Alimbekov planteó el conflicto relacionado con el complejo vacacional «Novel», valorado en 40 millones de dólares, mencionando el nombre del hermano del presidente, Askarbek Japarov. El jefe de Estado declaró que su hermano no tenía acciones en el hotel y ordenó investigar el caso. Poco después, los servicios especiales anunciaron que se habían cubierto los daños causados al inversor y que se le había entregado el 100% de las acciones de la empresa.

Este suceso en Kirguistán puso sobre la mesa no solo el destino de una propiedad de 40 millones de dólares, sino también cuestiones sobre los derechos de los inversores extranjeros y los vínculos con familiares de funcionarios estatales.

Lo más notable es que el conflicto se planteó en una reunión pública con la presencia del presidente. El empresario expuso su problema directamente al jefe de Estado, solicitando aclarar un asunto que no se resolvía desde hacía varios años.

¿Cómo comenzó el conflicto en torno al hotel de 40 millones de dólares?

El 13 de noviembre de 2026 Sadyr Japarov se reunió con los habitantes de la región de Issyk-Kul. Durante la conversación, el empresario local Qubat Alimbekov planteó la situación del complejo vacacional «Novel».

Según él, tras la presentación de una demanda en su contra en 2023, sufrió presiones por parte de agentes del Comité Estatal de Seguridad Nacional y fue despojado de su propiedad, valorada en unos 40 millones de dólares.

Alimbekov afirmó haber presentado quejas al respecto, pero que una persona cercana al presidente había impedido que el caso fuera examinado.

El presidente le pidió que dijera abiertamente quién era esa persona. Entonces, el empresario mencionó el nombre de Askarbek Japarov.

Sadyr Japarov ¿qué dijo sobre su hermano?

Al comentar la situación, el líder kirguís subrayó que su hermano no tenía relación alguna con la propiedad ni con la posesión de acciones en el hotel.

Según Japarov, un empresario ruso lo contactó a través de Askarbek. Este empresario le contó que el centro vacacional construido por rusos había sido confiscado y que los inversores habían recibido amenazas.

El presidente indicó que se reunió con el empresario y dio instrucciones para verificar la situación y devolver la propiedad si se confirmaba que la incautación fue ilegal.

Sadyr Japarov aseguró que su hermano no tenía ni siquiera un uno por ciento de acciones en ese hotel. También ordenó al Comité Estatal de Seguridad Nacional que revelara información detallada sobre el caso.

¿Qué información proporcionaron los servicios especiales?

Tras la orden del presidente, el Comité Estatal de Seguridad Nacional de Kirguistán emitió una declaración oficial sobre el estatus legal del complejo «Novel».

Según la entidad, en el marco del caso penal relacionado con la apropiación y malversación de bienes de un inversor extranjero, los daños causados a la parte afectada fueron totalmente cubiertos.

Como compensación, se entregó al inversor el 100% de las acciones del capital social de la sociedad de responsabilidad limitada «Ayseo», que forma parte del centro vacacional «Novel».

Los servicios especiales aclararon otro punto importante: el centro «Novel» no fue transferido al balance del Estado. El objeto sigue siendo propiedad de la empresa «Ayseo», y la totalidad de las acciones de la empresa fue entregada al inversor afectado como parte de la compensación por daños.

Por lo tanto, la declaración oficial indica que no se transfirió el hotel a una entidad estatal, sino que se compensó al inversor extranjero a través de las acciones de la empresa.

¿Quedan preguntas abiertas en el conflicto?

Es importante distinguir varios aspectos en este caso.

Primero, Qubat Alimbekov alegó que le confiscaron una propiedad de 40 millones de dólares. Segundo, el presidente declaró que su hermano no tenía acciones en el objeto. Tercero, los servicios especiales informaron que se cubrieron los daños al inversor extranjero y se le entregó el 100% de las acciones de la empresa «Ayseo».

Estas declaraciones no significan que todos los detalles legales del caso y la reclamación de propiedad de Alimbekov se hayan resuelto por completo. El informe oficial menciona que la compensación fue para el inversor extranjero, pero no se proporcionó información adicional sobre la relación legal entre el empresario y el inversor, ni sobre el resultado final de todas las reclamaciones de propiedad.

Por ello, no sería correcto limitar el suceso a la simple conclusión de que «el hotel fue devuelto». Es importante saber a quién y bajo qué base legal se entregaron las acciones, y cómo se resolvieron los intereses de todos los participantes en el conflicto de propiedad anterior.

Conclusión: el diálogo abierto y los derechos de los inversores siguen en la agenda

Este suceso en Kirguistán destacó por el hecho de que una protesta seria de un empresario fue planteada durante un diálogo abierto entre el jefe de Estado y la población.

El conflicto en torno al complejo «Novel» de 40 millones de dólares demostró una vez más la importancia de la inviolabilidad de los bienes de los inversores, la resolución legal de conflictos de propiedad y la responsabilidad de las entidades estatales.

Porque para cualquier empresario que desee invertir en el país, la garantía más importante es que sus bienes, derechos e intereses legales estén protegidos de manera confiable.

Solo la información legal transparente y el resultado final del litigio podrán aclarar todas las preguntas pendientes sobre este caso.