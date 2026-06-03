¿Cuánta gasolina se produjo en Uzbekistán en 4 meses?

Según el Comité Nacional de Estadísticas, Uzbekistán produjo 417,5 mil toneladas de gasolina para automóviles entre enero y abril de 2026. Esta cifra indica que los volúmenes de producción de combustible en el país se mantienen en un nivel alto.

Según el informe, durante este periodo se extrajeron 1,3 millones de toneladas de carbón y 209 mil toneladas de petróleo. Además, se produjeron 381 mil toneladas de combustible diésel.

En el sector energético, se produjeron 12,6 mil millones de metros cúbicos de gas natural y 319,3 mil toneladas de condensado de gas. Estos indicadores confirman el importante papel del complejo de combustibles y energía del país en la economía.

Además, en los primeros cuatro meses del año se fabricaron 80,6 mil motores de automóvil en Uzbekistán.