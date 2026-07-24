Se espera que Cristiano Ronaldo se convierta en estrella de Hollywood tras dejar el fútbol

Leyenda viva del mundo del fútbol, Cristiano Ronaldo podría probar suerte en un ámbito totalmente distinto, la industria cinematográfica, una vez que finalice su carrera profesional. Aunque el cinco veces ganador del Balón de Oro juega actualmente en el equipo saudí Al-Nassr, sus planes de futuro vinculados a Hollywood están atrayendo mucha atención. Así lo informa Goal.com .

En una entrevista con Goal.com, el excompañero de equipo de Ronaldo, Mikaël Silvestre, elogió las dotes interpretativas de la estrella portuguesa. En su opinión, si el exfutbolista Vinnie Jones pudo triunfar en el cine, las puertas de este sector siempre estarán abiertas para una personalidad tan carismática como Cristiano Ronaldo. Silvestre destacó el enfoque profesional de Ronaldo en cualquier tarea que emprenda.

Primeros pasos en el mundo del cine

En realidad, Cristiano Ronaldo no es ajeno a la industria cinematográfica. Ya ha puesto en marcha su propia productora de medios y ha demostrado su capacidad interpretativa en diversos anuncios publicitarios. Hace unos años, durante una ceremonia de entrega de premios en Dubái, el jugador admitió personalmente su intención de dedicarse a la actuación tras retirarse.

Según los expertos, un posible traslado de Ronaldo a EE. UU., concretamente a la MLS, facilitaría su acercamiento a Hollywood. Fichar por un club de California no solo reactivaría la rivalidad con Lionel Messi, sino que también crearía una oportunidad ideal para adentrarse en el centro del mundo del cine, conocido como «Tinseltown».

Grandes objetivos de futuro

Por ahora, el delantero de 39 años centra toda su atención en los récords sobre el césped. Uno de sus principales objetivos es alcanzar los 1000 goles en partidos oficiales. También sueña con jugar a nivel profesional en el mismo equipo que su hijo, Cristiano Junior. Esto significa que Ronaldo tiene previsto seguir jugando al máximo nivel al menos unos años más.

El delantero, que ha disputado 223 partidos y marcado 146 goles con la selección portuguesa, no descarta participar en la Eurocopa 2028 e incluso en el Mundial de 2030. Sin embargo, los aficionados de todo el mundo deben prepararse para ver algún día la legendaria marca «CR7» en la gran pantalla, en películas de gran éxito.

Según Silvestre, todo lo que toca Ronaldo se convierte en un negocio exitoso. Su fama mundial y su imagen son un regalo para los productores de Hollywood, y cualquier película en la que participe será, sin duda, un éxito de taquilla.