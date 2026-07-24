Cerca de 800 personas mueren ahogadas cada día en el mundo

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Cerca de 800 personas mueren ahogadas cada día en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que las muertes por ahogamiento siguen siendo un problema grave en el mundo. Según el informe de la organización, cerca de 300 000 personas pierden la vida por ahogamiento cada año. Así lo informó el servicio de noticias de la ONU.

Los expertos señalan que el ahogamiento es especialmente uno de los mayores factores de riesgo para niños de 5 a 14 años . En este grupo de edad, se encuentra entre las diez principales causas de muerte.

Según datos de la OMS, el cambio climático también está agravando este riesgo. El aumento de inundaciones, tormentas fuertes y días de calor anómalo está provocando un incremento en los incidentes de ahogamiento.

En el Reino Unido, los resultados de una investigación científica mostraron que por cada grado que aumenta la temperatura del aire, las muertes por ahogamiento aumentan un 7,2 por ciento . También se determinó que en los días con temperaturas superiores a 25 grados , el riesgo de ahogamiento es inferior a 10 grados casi cinco veces mayor en comparación con los días con temperaturas.

En este sentido, la OMS, en vísperas del 25 de julio, Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, publicó siete recomendaciones clave dirigidas a gobiernos y comunidades locales para reducir los accidentes acuáticos.

El programa «Protect» de la organización incluye las siguientes medidas:

  • construir infraestructuras seguras alrededor de los cuerpos de agua;

  • capacitar a la población en habilidades de rescate y primeros auxilios;

  • reforzar la seguridad laboral cerca del agua;

  • introducir requisitos modernos de seguridad para el transporte acuático;

  • enseñar a niños y adultos a nadar y las reglas de seguridad en el agua;

  • supervisar constantemente a los niños cerca de cuerpos de agua;

  • preparar a la población local para inundaciones y situaciones de emergencia.

Se señala que el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos de este año se celebra bajo el lema «Juntos por la seguridad en el agua». Según la organización, reducir las tragedias acuáticas es posible mediante la cooperación entre organismos estatales, expertos y el público.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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