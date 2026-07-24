Rostec presenta una nueva cámara térmica capaz de identificar objetos a 2 kilómetros

El holding ruso "Roselectronics" (parte de "Rostec") ha dado un nuevo paso en el campo de las tecnologías de visión nocturna y detección térmica. La compañía presentó el monocular térmico "Sich-3K", que funciona con alta precisión incluso en condiciones de oscuridad total, niebla densa y humo. La característica principal de este dispositivo es su distancia de observación récord. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el fabricante, el nuevo dispositivo permite no solo detectar objetos a una distancia de hasta dos kilómetros, sino también identificarlos con precisión. No se trata solo de ver una mancha térmica, sino de una precisión que permite distinguir qué es el objeto lejano: si es una persona, un animal o maquinaria.

Amplias posibilidades para fines civiles

Los representantes de "Roselectronics" destacan que la distancia de dos kilómetros no es una cifra de marketing, sino un indicador operativo real. El "Sich-3K" está destinado principalmente a sectores civiles y se espera que se convierta en un asistente invaluable en operaciones de búsqueda y rescate. Por ejemplo, en la búsqueda de personas perdidas en bosques o zonas montañosas, este dispositivo sirve para ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia.

Asimismo, el dispositivo puede utilizarse en los sectores industrial y energético. Con su ayuda, es posible detectar defectos de aislamiento térmico en grandes objetos, sobrecalentamiento de equipos eléctricos o fugas en tuberías antes de que ocurra una situación de emergencia. Esto es un factor importante para garantizar la seguridad en grandes empresas industriales.

Características técnicas y durabilidad

La nueva cámara térmica está equipada con soluciones tecnológicas modernas. El dispositivo cuenta con las siguientes capacidades técnicas:

Sistema de zoom digital con modos 1x, 2x y 4x;

Pantalla OLED a color que muestra imágenes de alta calidad;

Carcasa robusta protegida contra la humedad y factores externos;

Capacidad de funcionamiento estable en un rango de temperatura de -20 a +50 grados.

El tiempo de funcionamiento autónomo del dispositivo con una sola batería es de aproximadamente cuatro horas. Este indicador es suficiente para realizar tareas operativas. Según ixbt.com, el dispositivo ha sido diseñado para ser cómodo no solo para profesionales, sino también para turistas, cazadores y entusiastas de las actividades extremas.

En conclusión, el modelo "Sich-3K" combina la óptica moderna con sensores térmicos. Se espera que su capacidad para identificar objetos a larga distancia lleve el trabajo de los servicios de seguridad y rescate a un nuevo nivel de calidad. Actualmente, se esperan detalles adicionales sobre las fechas de lanzamiento al mercado y el precio del dispositivo.