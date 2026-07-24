Se espera que Andrea Pirlo dirija a la selección de Italia

Se dice que ya se ha identificado al principal candidato para el puesto de seleccionador de la selección nacional de Italia. Según los medios, Andrea Pirlo podría asumir el cargo y firmar un contrato hasta el verano de 2030.

Por el momento, el nombramiento no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, se espera que la federación italiana anuncie la decisión en los próximos días.

Se planea un contrato a largo plazo con Pirlo

Según fuentes, la dirección de la selección italiana se ha decantado por Andrea Pirlo.

Se planea firmar un contrato laboral con el técnico hasta el verano de 2030. Esto demuestra que la federación no ve al nuevo entrenador como una solución a corto plazo, sino como un proyecto a largo plazo.

Sin embargo, aún no se ha hecho un anuncio oficial sobre la firma del contrato o que las partes hayan llegado a un acuerdo total.

Italia se queda fuera del Mundial de nuevo

El cambio de entrenador está en la agenda tras el nuevo fracaso de Italia en las eliminatorias de la Copa del Mundo.

Los italianos perdieron el partido decisivo contra Bosnia y Herzegovina. El tiempo reglamentario terminó con el marcador de 1:1 y en la tanda de penaltis, Italia perdió por 1:4. Como resultado, el equipo no logró clasificarse para la Copa del Mundo una vez más.

Como resultado, el equipo no logró clasificarse para la Copa del Mundo una vez más.

La era Gattuso podría llegar a su fin

Gennaro Gattuso dirigió a la selección de Italia durante la fase de clasificación.

Tras no cumplirse el objetivo de clasificar al Mundial, el futuro del entrenador está en duda. Si se confirma el nombramiento de Pirlo, sustituirá a Gattuso.

Situación de la selección nacional Información Posible nuevo entrenador Andrea Pirlo Duración del contrato Hasta el verano de 2030 Entrenador actual Gennaro Gattuso Resultado decisivo en la clasificación Derrota en penaltis 1:4 ante Bosnia Anuncio oficial Aún no se ha realizado

¿Qué retos afrontará Pirlo?

Si se concreta el nombramiento, Pirlo comenzará a trabajar en un momento difícil para el fútbol italiano.

Se espera que sus tareas principales sean las siguientes:

recuperar mentalmente al equipo;

integrar a la nueva generación de futbolistas en el equipo titular;

formar un estilo de juego estable;

devolver a Italia a los grandes torneos;

preparar un equipo fuerte para la Copa del Mundo 2030.

Para Pirlo, esta será una oportunidad de demostrar su experiencia en clubes a nivel de selección nacional.

Se espera confirmación oficial

Los medios informan que el nombramiento de Pirlo podría anunciarse oficialmente en los próximos días. Sin embargo, hasta que no haya un comunicado de la federación, esta noticia no debe tomarse como una decisión definitiva.

La mayor pregunta para los aficionados italianos sigue siendo la misma: ¿podrá el nuevo entrenador sacar al equipo de esta larga crisis?

¿Crees que Andrea Pirlo podrá devolver a la selección de Italia a la cima del fútbol mundial? Deja tu opinión en los comentarios.