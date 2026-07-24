Escándalo tras la final del Mundial 2026: Luis de la Fuente se pronuncia con firmeza

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, reaccionó al altercado ocurrido en el campo tras la final de la Copa del Mundo 2026. Calificó algunas acciones de los jugadores argentinos como «inaceptables y totalmente inapropiadas».

Se produjeron tensiones en el terreno de juego después de que España ganara su segundo título mundial de la historia, imponiéndose 1-0 tras la prórroga. La FIFA está investigando actualmente estos incidentes.

El altercado comenzó tras el pitido final

El encuentro decisivo se disputó en el estadio New York New Jersey. España venció a Argentina gracias a un solitario gol marcado en la prórroga.

Una acalorada discusión surgió entre los jugadores de ambos equipos tras confirmarse oficialmente el campeonato.

Según los informes, los principales protagonistas del altercado serían Nahuel Molina y Leandro Paredes Molina se habría dirigido hacia Rodri, mientras que Paredes discutió con Eric García. También se menciona que tuvo un altercado verbal con Gavi.

«Este tipo de cosas no tienen cabida en el campo»

De la Fuente afirmó que al principio no vio los detalles del incidente porque estaba celebrando la victoria en otra parte del campo.

«No entendía lo que estaba pasando en ese momento. Estaba celebrando la victoria y abrazando a mis compañeros. Pero sea cual sea la situación, no se puede justificar. Este tipo de cosas no tienen cabida», declaró a la televisión española.

El técnico destacó que considera a los jugadores argentinos como futbolistas de alto nivel y que ellos mismos podrían haber vivido el suceso con mucha frustración.

Se informó que los jugadores españoles no cayeron en provocaciones

De la Fuente destacó especialmente el comportamiento de sus jugadores en el campo.

Según sus palabras, los jugadores españoles enfrentaron insultos, acciones agresivas y diversas provocaciones. Sin embargo, los miembros del equipo intentaron evitar que la situación derivara en un conflicto mayor.

«Estas situaciones podrían haber tenido consecuencias mucho más graves», subrayó el seleccionador español.

Los vídeos se difundieron en las redes sociales

Las discusiones en el campo fueron grabadas desde varios ángulos y en poco tiempo fueron objeto de amplio debate en las redes sociales.

En las imágenes se ve a los jugadores discutiendo y a los miembros de los equipos intentando separarlos. Sin embargo, las causas completas y el origen exacto del altercado aún no han sido explicados oficialmente.

La FIFA inició una investigación

Hasta el momento no se han anunciado sanciones oficiales contra los jugadores de la selección argentina.

Se ha informado que la FIFA ha iniciado una investigación sobre los episodios posteriores a la final. El máximo organismo del fútbol mundial determinará si las acciones de los jugadores infringieron el código disciplinario.

Al finalizar la investigación, es posible que se apliquen multas, suspensiones u otras medidas disciplinarias a algunos jugadores, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva.

La celebración del título quedó bajo la sombra del conflicto

La victoria histórica de España quedó parcialmente en segundo plano debido al altercado tras la final. Ahora, la pregunta principal es: ¿cómo evaluará la FIFA el suceso y se aplicarán sanciones a los participantes?

¿Crees que los jugadores deberían ser sancionados por el altercado tras la final? Deja tu opinión en los comentarios.