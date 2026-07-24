¿A cuánto podría ascender la valoración del Liverpool en caso de venta?

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¿A cuánto podría ascender la valoración del Liverpool en caso de venta?

Han comenzado las negociaciones para la venta de una participación minoritaria del Liverpool. Si el acuerdo se concreta, el valor total del club inglés podría superar los 6.000 millones de dólares, registrando una de las valoraciones más altas en la historia del fútbol.

Sin embargo, el club no está en venta total por ahora. Se trata de ceder una parte de las acciones en manos de Fenway Sports Group a inversores.

FSG en negociaciones con inversores

Según el Financial Times, el grupo estadounidense Fenway Sports Group, propietario del Liverpool, está considerando la venta de una participación minoritaria del club.

FSG ha confirmado que ha habido conversaciones, pero ha señalado que aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo entre las partes.

Por ello, la posible operación se encuentra en una etapa preliminar y no se han revelado su volumen, el porcentaje de participación ni las condiciones.

¿Quién podría ser el comprador?

Según la fuente, la participación minoritaria podría ser adquirida por un consorcio de inversores liderado por el empresario indobritánico Amit Bhatia.

Bhatia también es conocido como uno de los propietarios del club inglés Queens Park Rangers.

Se dice que el proyecto cuenta con el apoyo de la familia Mittal, vinculada a ArcelorMittal, uno de los mayores productores de acero del mundo. No obstante, la composición del consorcio y la participación de cada inversor aún se desconocen.

El valor del club podría superar los 6.000 millones de dólares

Si las negociaciones concluyen con éxito, el valor de mercado total del Liverpool podría superar los 6.000 millones de dólares, es decir, aproximadamente 5.250 millones de euros. Esto no significa que todas las acciones del club se venderán por esa suma. Se pretende calcular el valor total del Liverpool basándose en la oferta por la participación minoritaria.

Detalles de la transacción

Estado

Parte que podría venderse

Participación minoritaria

Valoración potencial

Más de 6.000 millones de dólares

Posible inversor

Consorcio liderado por Amit Bhatia

Estado de las negociaciones

Aún no hay acuerdo

FSG podría mantener el control del club

Incluso si se vende una participación minoritaria, FSG podría seguir siendo el propietario principal y la parte que controla el Liverpool.

Es probable que dicho acuerdo sirva para atraer inversiones adicionales, desarrollar la infraestructura y ampliar las capacidades de transferencia.

Sin embargo, el grado de influencia de los nuevos inversores en la gestión del club o en la política deportiva dependerá de las condiciones del acuerdo.

Un periodo importante para el Liverpool

La temporada pasada, el Liverpool terminó en quinto lugar en la tabla de la Premier League. Antes de la nueva temporada, el club busca no solo mejorar sus resultados deportivos, sino también ampliar sus capacidades financieras.

La pregunta principal ahora es: ¿Aceptará FSG la oferta de los inversores y bajo qué condiciones se venderá la participación minoritaria del club?

¿Crees que la llegada de nuevos inversores fortalecerá aún más al Liverpool? Deja tu opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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