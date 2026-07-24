El telescopio Hubble descubre «flechas» cósmicas que viajan a 32 millones de km/h

El telescopio espacial Hubble, que explora el Universo, ha registrado un fenómeno inusual en la nova de helio V445 Puppis, uno de los objetos más raros y misteriosos de la Vía Láctea. Los astrónomos detectaron nubes de gas denso expulsadas de este sistema a una velocidad de aproximadamente 32 millones de km/h. Estos flujos de materia, denominados «flechas cósmicas» por los investigadores, asombran al mundo científico por su velocidad y naturaleza sin precedentes. Así lo informa Ixbt.com informa .

El sistema V445 Puppis es la única nova de helio conocida en nuestra galaxia. Mientras que en las novas clásicas una enana blanca acumula hidrógeno de su compañera, en este sistema atrae helio de una estrella inusual desprovista de envoltura de hidrógeno. Cuando el proceso de acumulación de helio alcanza un punto crítico, se produce una potente explosión termonuclear. Es precisamente este proceso el que genera fenómenos únicos en el Universo.

Un descubrimiento tras un cuarto de siglo de pausa

La última erupción importante de este objeto se observó en el año 2000. Después, el sistema permaneció oculto tras una espesa nube de polvo durante casi un cuarto de siglo, haciendo imposible su observación. Solo recientemente la capa de polvo comenzó a disiparse, permitiendo que grandes instrumentos como Hubble, TESS y el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral estudiaran el objeto nuevamente.

Las nuevas observaciones confirmaron que el sistema está compuesto realmente por una enana blanca y una estrella de helio extremadamente rara. Sin embargo, la mayor sorpresa fueron los fragmentos de gas denso expulsados del sistema a una velocidad colosal. Según la publicación Ixbt.com, un fenómeno así no se había observado antes en ninguna otra nova.

Un origen misterioso

Jon Mills, investigador de la Universidad de Warwick, señala que el origen de estas «flechas» sigue siendo un enigma. Los científicos suponen que podrían haberse formado tras la explosión, pero su alta dinámica y densidad requieren estudios adicionales desde el punto de vista de las leyes físicas. Actualmente, la enana blanca ha comenzado a atraer materia de su compañera nuevamente, lo que indica que podrían ocurrir nuevas explosiones en el futuro.

La importancia de este descubrimiento radica en que las novas de helio podrían ser una etapa crucial antes de la formación de supernovas de tipo Ia. En astronomía, estos objetos, llamados «candelas estándar», sirven como herramientas fundamentales para medir distancias a galaxias lejanas y determinar la velocidad de expansión del Universo. Con el ejemplo de V445 Puppis, los científicos tienen la oportunidad de estudiar de cerca los procesos más complejos de la evolución cósmica.