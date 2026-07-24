Un taxi volador fue probado por primera vez en la capital de Kazajistán

La capital de Kazajistán Astanáha visto la presentación pública por primera vez del taxi volador , considerado el transporte del futuro. El vuelo de prueba realizado el 24 de julio fue reconocido como un paso importante en el desarrollo del transporte aéreo urbano en el país. Así lo informó la agencia Kazinform .

Se informó que el vuelo de demostración se organizó en el marco del programa «Juegos del Futuro» en el territorio del hipódromo «Qazanat» . En la prueba se utilizó la aeronave eléctrica AutoFlight Prosperity , capaz de realizar despegues y aterrizajes verticales.

Este aerotaxi moderno tiene capacidad para transportar a un piloto y cinco pasajeros. Puede alcanzar una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora y recorrer una distancia de hasta 200 kilómetros con una sola carga.

El proyecto es llevado a cabo por la empresa kazaja Alatau Advance Air Group (AAAG) en colaboración con la empresa china AutoFlight .

El presidente de la junta directiva de AAAG, Sergey Khegay, destacó que si hace unos años la movilidad aérea urbana se veía como una tecnología del futuro, hoy se está probando en la práctica.

Según sus palabras, para implementar el proyecto se han superado etapas importantes como el estudio de la experiencia internacional, la construcción de la infraestructura necesaria y la organización de vuelos de demostración.

El experto señala que para popularizar el transporte aéreo urbano se requieren sistemas de control digital, coordinación del tráfico aéreo, vertipuertosespeciales, una base legal y la formación de especialistas cualificados.

Asimismo, se destacó que esta área generará nuevos empleos en mantenimiento de taxis aéreos, ensamblaje, producción de repuestos, desarrollo de software, así como para ingenieros, pilotos y operadores.

En opinión de Sergey Khegay, el objetivo principal de esta iniciativa es crear una nueva industria de alta tecnología para las generaciones futuras.

Según él, en un futuro próximo, los taxis aéreos podrían convertirse en un medio de transporte tan común como los automóviles actuales, y en Kazajistán podrían desarrollarse nuevas empresas tecnológicas, escuelas de ingeniería y profesiones modernas.