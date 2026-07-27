El Inter se acerca a los pasos decisivos para el fichaje de Cristian Romero

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El Inter se acerca a los pasos decisivos para el fichaje de Cristian Romero

El Inter de Milán ha iniciado gestiones activas para fichar al defensa central del Tottenham, Cristian Romero, con el objetivo de reforzar su línea defensiva. Según La Gazzetta dello Sport, el defensa argentino se ha convertido en el principal objetivo, aprobado por unanimidad por la directiva y el cuerpo técnico de los «nerazzurri». Así lo informa Goal.com, que lo

confirma. Actualmente disfrutando de sus vacaciones tras la Copa del Mundo, el defensa nacido en 1998 tiene un contrato vigente con el club londinense hasta junio de 2029. Aunque el Tottenham valora al jugador en 50 millones de euros, el campeón de Italia espera reducir esa cifra y mantiene un optimismo prudente sobre la operación.

Factores que favorecen el traspaso

Los contactos entre el Inter y el jugador ya han entrado en una fase positiva. Recientemente, el agente de Romero, Ciro Palermo, se reunió con representantes del club en Milán y expresó la disposición del jugador a unirse al equipo. Además, las declaraciones del técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, diciendo: «No quiero trabajar con jugadores que no quieren quedarse», aumentan aún más la probabilidad de este fichaje.

Tampoco es un secreto que la relación del jugador con el club londinense se ha tensado en los últimos meses. En abril, en lugar de permanecer bajo la supervisión del cuerpo médico del club para tratar una lesión de rodilla sufrida al final de la temporada, Romero prefirió consultar a los médicos de la selección argentina. Esta situación provocó el descontento de la directiva del Tottenham.

Competencia y detalles financieros

El Tottenham ya se ha movido para reforzar su defensa en el mercado de fichajes de verano. El club fichó a Jan Paul van Hecke del Brighton por 60 millones de euros y también incorporó a Marcos Senesi del Bournemouth. Estos movimientos sugieren que el club inglés podría no oponerse a la salida del jugador.

El presidente del Inter, Beppe Marotta, se prepara para solicitar a la directiva de Oaktree una inversión financiera de aproximadamente 40 millones de euros para fichar a Romero. El club planea realizar un traspaso directo, evitando fórmulas complejas como cesiones con opción u obligación de compra.

Aun así, la competencia por el fichaje no falta. Tras brillar en la Copa del Mundo, Romero también ha despertado el interés del Barcelona y del Arsenal. Mientras los catalanes necesitan vender primero a uno de sus defensas, los londinenenses también siguen de cerca la situación del jugador.

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