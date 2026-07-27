Lanzamiento de un nuevo programa en directo sobre el mundo tecnológico en Europa

Fundada por los empresarios londinenses Luke Knight y Ronan Chambers, la European Technology Network (ETN) ha ampliado su formato para pasar a una transmisión en directo cinco días a semana. Según TechCrunch, este proyecto mediático se ha convertido rápidamente en una de las tribunas más influyentes del ecosistema tecnológico europeo. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Emitido actualmente a través de las plataformas X y YouTube, el programa ha acumulado más de 5 millones de visualizaciones. Concebido inicialmente como una emisión de dos días por semana, el proyecto decidió ampliar drásticamente sus actividades debido al creciente interés y se trasladó a un nuevo estudio en el distrito de Kings Cross en Londres.

Para garantizar la estabilidad financiera del proyecto, se recaudó una ronda seed de 1,6 millones de dólares con la participación de Powerhouse Capital, Axel Springer SE, así como de inversores ángeles de OpenAI y DeepMind. Las inversiones obtenidas se destinan a ampliar el equipo, adquirir nuevos equipos de estudio y lanzar un boletín informativo especializado.

Una tribuna clave para las startups europeas

Según los autores del proyecto, ETN fue creado para llenar un enorme vacío en el sector tecnológico europeo. Desde principios de año, las startups de Londres han recaudado 14.700 millones de dólares en financiación según datos de Dealroom, de los cuales seis han atraído más de 500 millones de dólares. Empresas como Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence e Isomorphic Labs forman parte de ellas.

Debido a este rápido crecimiento, las solicitudes para aparecer en el programa como invitado han superado las 70 semanales. Anteriormente, era difícil encajar 12 entrevistas en una emisión de dos días, por lo que ahora se ha pasado a un formato diario de tres horas en directo y dos horas de entrevistas exclusivas.

Durante el nuevo calendario de cinco días, se espera la participación de expertos y políticos de renombre mundial, como George Robson, socio de Sequoia, y Rishi Sunak, ex primer ministro del Reino Unido y asesor de Anthropic y Microsoft. Anteriormente, el programa también contó con el fundador de Synthesia, el director financiero de Legora, el líder de Granola y Kanishka Narayan, el primer ministro de inteligencia artificial del Reino Unido.

Planes futuros y financiación

Según los planes de los organizadores, en el futuro las emisiones en directo incluirán debates, mesas redondas y presentaciones de startups al estilo de Shark Tank. Con esto se busca dar una mayor visibilidad a los logros del capital riesgo y la inteligencia artificial en Europa.

Este proyecto mediático se financia principalmente a través de ingresos publicitarios, al igual que los medios de comunicación tradicionales. Actualmente, el mercado de predicciones Polymarket, la empresa de blockchain Base y la startup de tecnología de audio ElevenLabs se encuentran entre los principales patrocinadores del proyecto.