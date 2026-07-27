Zeiss expande su producción: un paso crucial para ASML

·53·Tecnología
Zeiss expande su producción: un paso crucial para ASML

La empresa alemana Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) ha anunciado la apertura de una nueva base de producción en el país. Según Ixbt.com, este paso permitirá aumentar significativamente el volumen de componentes ópticos para la litografía EUV, que desempeña un papel decisivo en la fabricación de microchips modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acontecimiento es de enorme importancia para toda la industria de los semiconductores. El caso es que Zeiss SMT, como único proveedor mundial de óptica de alta precisión, garantiza el funcionamiento de los escáneres EUV de ASML. En la práctica, es totalmente imposible crear las máquinas litográficas modernas utilizadas para fabricar microchips avanzados sin los productos de Zeiss.

Capacidades de producción y limitaciones

Actualmente, las capacidades de Zeiss SMT son uno de principales factores que limitan el ritmo de producción de los equipos de ASML. En su informe anual, la compañía había advertido que cualquier interrupción a largo plazo en la actividad de este socio podría afectar gravemente a toda la industria.

Zeiss fabrica lentes, espejos y sistemas de iluminación para escáneres EUV, incluidos los sistemas High-NA EUV. Un solo sistema de proyección de este tipo consta de más de 40 000 piezas y pesa casi 12 toneladas. Fabricar uno de los espejos más complejos requiere varios meses de trabajo.

Indicadores financieros y perspectivas de colaboración

Para ampliar el volumen de producción, ASML otorgó a su socio un crédito de 1,91 mil millones de euros y un anticipo de 1,19 mil millones de euros. El objetivo común de ambas empresas es reducir el tiempo de ensamblaje de cada máquina EUV de unas 22 semanas a 15-16 semanas, así como aumentar el volumen de entrega de productos.

El volumen de compras mutuas entre las partes crece rápidamente año tras año. Si en 2023 esta cifra fue de 3,33 mil millones de euros, en 2024 alcanzó los 3,95 mil millones de euros. Según las previsiones de los expertos, se espera que esta suma llegue a 4,41 mil millones de euros en 2025.

ZeissASMLSemiconductoresTecnologíasChip
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoLa Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity destaca por su diseño de placa únicoHoy, 02:55Satya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisSatya Nadella: las empresas que dependen de una sola IA enfrentarán una crisisHoy, 02:28Se revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedSe revela qué tarjeta gráfica se necesita para el juego Halo Campaign EvolvedHoy, 02:26Peacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaPeacock y YouTube alcanzan un acuerdo de asociación estratégicaHoy, 01:56Thea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónThea Energy recibe una subvención de 20 millones de dólares para reactores de fusiónHoy, 01:52Las conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleLas conversaciones de usuarios de Claude se filtraron en la búsqueda de GoogleHoy, 01:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño