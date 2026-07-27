Zeiss expande su producción: un paso crucial para ASML

La empresa alemana Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) ha anunciado la apertura de una nueva base de producción en el país. Según Ixbt.com, este paso permitirá aumentar significativamente el volumen de componentes ópticos para la litografía EUV, que desempeña un papel decisivo en la fabricación de microchips modernos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este acontecimiento es de enorme importancia para toda la industria de los semiconductores. El caso es que Zeiss SMT, como único proveedor mundial de óptica de alta precisión, garantiza el funcionamiento de los escáneres EUV de ASML. En la práctica, es totalmente imposible crear las máquinas litográficas modernas utilizadas para fabricar microchips avanzados sin los productos de Zeiss.

Capacidades de producción y limitaciones

Actualmente, las capacidades de Zeiss SMT son uno de principales factores que limitan el ritmo de producción de los equipos de ASML. En su informe anual, la compañía había advertido que cualquier interrupción a largo plazo en la actividad de este socio podría afectar gravemente a toda la industria.

Zeiss fabrica lentes, espejos y sistemas de iluminación para escáneres EUV, incluidos los sistemas High-NA EUV. Un solo sistema de proyección de este tipo consta de más de 40 000 piezas y pesa casi 12 toneladas. Fabricar uno de los espejos más complejos requiere varios meses de trabajo.

Indicadores financieros y perspectivas de colaboración

Para ampliar el volumen de producción, ASML otorgó a su socio un crédito de 1,91 mil millones de euros y un anticipo de 1,19 mil millones de euros. El objetivo común de ambas empresas es reducir el tiempo de ensamblaje de cada máquina EUV de unas 22 semanas a 15-16 semanas, así como aumentar el volumen de entrega de productos.

El volumen de compras mutuas entre las partes crece rápidamente año tras año. Si en 2023 esta cifra fue de 3,33 mil millones de euros, en 2024 alcanzó los 3,95 mil millones de euros. Según las previsiones de los expertos, se espera que esta suma llegue a 4,41 mil millones de euros en 2025.