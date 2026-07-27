La función de historias se lanza en el mensajero nacional Max

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La función de historias se lanza en el mensajero nacional Max

El equipo del mensajero nacional Max anunció el inicio del despliegue gradual de la función de historias (stories) para los usuarios. Esta nueva oportunidad es importante porque tiene como objetivo hacer que el proceso de comunicación y compartición de contenido sea aún más cómodo y moderno. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la publicación Ixbt.com, a través de la nueva función, los usuarios pueden crear publicaciones en formato de foto y video. También se ofrece la posibilidad de realizar operaciones de edición como enriquecerlas con texto y recortarlas antes de publicarlas.

En la etapa inicial, la posibilidad de publicar historias apareció en la aplicación Max diseñada para Android. Para ello, es necesario actualizar el software a la última versión a través de RuStore.

Gestión de historias y privacidad

Los desarrolladores señalan que es el propio autor del contenido quien determina de manera independiente quién puede ver estos mensajes y su período de validez. Esto permite a los usuarios tener un control total sobre su privacidad personal.

Al mismo tiempo, los espectadores pueden dejar sus reacciones a las historias publicadas y enviar respuestas al autor. Tras la publicación, se revelan al autor estadísticas detalladas sobre el número de visitas, reacciones y el tiempo restante hasta la eliminación automática de la publicación.

Proceso de prueba y perspectivas

Cabe recordar que el proceso de prueba de esta nueva herramienta comenzó a principios de julio de este año. En él participaron activamente más de un centenar de autores, entre blogueros, periodistas, músicos, atletas y otras personalidades conocidas.

Según los expertos, la adición de tales funciones interactivas servirá para aumentar la actividad diaria del mensajero y ampliar aún más la audiencia. Actualmente, continúan los trabajos para mejorar aún más las capacidades de la plataforma.

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Abror Shuhratov
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