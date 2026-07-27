LG presenta una pantalla E-ink de 32 pulgadas con 10 horas de autonomía

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LG presenta una pantalla E-ink de 32 pulgadas con 10 horas de autonomía

Según Ixbt.com, LG ha presentado el innovador modelo 32RS1Q-B, una pantalla de 32 pulgadas diseñada para interiores y necesidades comerciales. Basado en papel electrónico y tecnología E-ink, este dispositivo llama la atención por su cuerpo de menos de 2 cm de grosor y su batería integrada, abriendo nuevas oportunidades para la publicidad moderna. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El nuevo dispositivo utiliza un panel de tinta electrónica E Ink Spectra de seis colores, con una resolución de 2560x1440 píxeles. Según las especificaciones técnicas, este panel puede funcionar de manera estable a temperaturas de 0°C a 40°C y con una humedad máxima del 70 por ciento. Sin embargo, los especialistas de LG enfatizaron que el dispositivo está destinado únicamente para uso en interiores y no se puede instalar en escaparates expuestos a la luz solar directa.

El grosor de la pantalla es de apenas 17,8 milímetros. Un cuerpo tan delgado y un panel E-ink de color único lo convierten en una solución ideal para centros comerciales, vestíbulos de hoteles y menús electrónicos en tiendas. A diferencia de las pantallas LCD tradicionales, se puede visualizar cómodamente durante largos períodos.

Autonomía y sistema de gestión

Una de las ventajas más importantes del dispositivo es su capacidad para funcionar de forma autónoma. La pantalla está equipada con una batería de 72 W·h, que consume solo 0,5 W en modo de espera y un máximo de 6 W durante el proceso de actualización de la pantalla. Estos indicadores proporcionan teóricamente hasta 10 horas de funcionamiento autónomo continuo.

La pantalla funciona bajo el control del popular sistema operativo WebOS. Esto permite a los usuarios gestionar el dispositivo de forma centralizada a través de una red Wi-Fi y actualizar rápidamente el contenido. Además, en el panel trasero del dispositivo hay un panel de carga inalámbrica magnética Qi2 con una potencia máxima de 15 W, que también se puede alimentar con baterías externas Qi2.

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Abror Shuhratov
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