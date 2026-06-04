Arthur Hayes vende tokens HYPE y NEAR en medio del hype de las OPV de IA

Arthur Hayes, cofundador de BitMEX, anunció que se ha desprendido de sus tenencias de tokens Hyperliquid (HYPE) y Near Protocol (NEAR). Hayes, quien anteriormente predijo objetivos de precio altos para estos activos, declaró que ha cambiado completamente su estrategia. Cointelegraph.com informa .

Hayes atribuyó esta decisión al aumento de los precios de la energía debido a los conflictos en Oriente Medio, a tres grandes «OPV de IA» esperadas para el tercer trimestre de 2026 y a las especulaciones de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, está llevando a cabo políticas contra la IA para ganar las elecciones de mitad de mandato. En una publicación en la red social X, escribió que los máximos del mercado ocurrirían antes de septiembre y que era el momento de realizar beneficios.

Según los datos de Onchain Lens, Hayes vendió aproximadamente 247.334 tokens HYPE por un valor de alrededor de 18 millones de dólares. Estas ventas se realizaron poco después de una apuesta benéfica de 100.000 dólares entre Hayes y Kyle Samani, fundador de Multicoin Capital. Anteriormente, Hayes había predicho que el precio de HYPE alcanzaría los 150 dólares para agosto y que NEAR crecería 20 veces para 2027.

Actualmente, los inversores están monitoreando de cerca los procesos de OPV esperados de OpenAI, el creador de ChatGPT, Anthropic y SpaceX de Elon Musk. Mientras que SpaceX ya ha presentado una solicitud confidencial, Anthropic ha contratado a bancos como Morgan Stanley y Goldman Sachs para una cotización en bolsa en octubre.

En las últimas 24 horas, el precio de HYPE cayó un 8,4 % hasta los 65 dólares, mientras que NEAR bajó un 17,4 % hasta los 2,34 dólares. Los participantes del mercado están analizando cómo estas ventas a gran escala y las próximas OPV tecnológicas afectarán la liquidez en el mercado de criptomonedas.