Internet móvil cortado en Delhi debido a protestas masivas

El gobierno de la India ordenó a las empresas de telecomunicaciones suspender los servicios de internet móvil en los distritos centrales de Delhi, la capital del país. Esta medida drástica se tomó en el contexto de protestas a gran escala lideradas por jóvenes. Según la agencia Reuters, los manifestantes exigen la dimisión del ministro de Educación del país. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los representantes del gobierno y del Ministerio de Telecomunicaciones se abstienen por ahora de hacer comentarios oficiales sobre esta decisión. Asimismo, los principales proveedores de la India — Jio, propiedad del multimillonario Mukesh Ambani, así como Bharti Airtel y Vodafone-Idea — no han respondido a las solicitudes de los periodistas sobre la situación.

Se informa que el jueves 23 de julio por la noche, la red de datos móviles desapareció por completo en muchas áreas del centro de Delhi. Esta situación causó serios problemas no solo a los manifestantes, sino también a la población local y a los empresarios. En particular, los propietarios de tiendas y restaurantes se quejan de no poder aceptar pagos en línea.

Causas de las protestas y crisis del sistema educativo

La causa principal de las protestas está relacionada con un gran escándalo ocurrido en mayo. En aquel entonces, se reveló que los materiales de los exámenes de ingreso a la universidad se filtraron antes de la fecha prevista. Esta filtración afectó el destino de aproximadamente 2 millones de estudiantes, provocando una ola de protestas en todo el país.

Desde el mes pasado, estudiantes y activistas han estado acampando en el centro de Delhi para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. Según ellos, el ministerio es directamente responsable de la corrupción en el sistema y de no haber podido garantizar la seguridad de los datos. Debido a la escalada de la situación, las autoridades decidieron restringir las comunicaciones digitales para prevenir disturbios.

En la India, la práctica de cortar Internet durante eventos públicos o protestas es frecuente. El gobierno suele justificar esto como una medida para prevenir la desinformación y mantener el orden público. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos señalan que tales medidas violan la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por el momento, no hay información precisa sobre cuándo se restablecerán las comunicaciones en el centro de la capital. Los manifestantes declaran que no abandonarán el lugar hasta que sus demandas sean satisfechas. Este evento ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de las reformas en el sistema educativo indio y la transparencia en la gobernanza estatal.