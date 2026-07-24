Rafael Leão rumbo a Turquía: el Fenerbahçe apuesta 60 millones de euros por la estrella del Milan

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Rafael Leão rumbo a Turquía: el Fenerbahçe apuesta 60 millones de euros por la estrella del Milan

El delantero del club italiano AC Milan y de la selección nacional de Portugal, Rafael Leão, podría continuar su carrera en la Süper Lig turca. Según los últimos informes, el Fenerbahçe de Estambul ha entrado en una seria disputa por el jugador y está listo para dar pasos decisivos en el traspaso. Se espera que este movimiento sea uno de los más sonados no solo en Turquía, sino en el mercado futbolístico europeo. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información publicada por el Corriere dello Sport, la directiva del Milan está dispuesta a vender a su estrella por una suma cercana a los 50-60 millones de euros. El club pretende utilizar estos fondos para reforzar la plantilla, especialmente para restaurar el equilibrio financiero tras los fichajes de nuevos jugadores como Mario Gila y Gonçalo Ramos. Actualmente, representantes del Fenerbahçe han llegado a Milán para reunirse con los agentes del futbolista.

Gran salario y competencia

El Fenerbahçe ofrece a Rafael Leão un salario anual de 10 millones de euros más bonificaciones. Esta cifra es una de las más altas registradas en el campeonato turco. Cabe destacar que otro gigante de Estambul, el Galatasaray, también está participando en la lucha por el jugador. Sin embargo, por ahora, el Fenerbahçe ha superado a su rival en cuanto a la oferta.

Según la Gazzetta dello Sport, el hecho de que Rafael Leão pasara parte de sus vacaciones en Turquía había provocado diversos rumores. El propio jugador ha manifestado que está listo para nuevos retos y que no jugaría en Italia para ningún otro club que no sea el Milan. Si no llega una oferta de los grandes de la Premier League inglesa o de la La Liga española, la opción turca podría convertirse en su destino principal.

Por ahora, Rafael Leão no tiene prisa por tomar una decisión definitiva. Se espera que se una a la gira de pretemporada del club por Australia. Además, está prevista la participación del jugador en eventos comerciales en Brasil. El Milan está a la espera de una oferta formal y tiene la intención de aclarar este asunto antes del cierre del mercado de fichajes.

Recordemos que Rafael Leão también logró marcar un gol en el partido contra la selección nacional de Uzbekistán en la última Copa del Mundo. Aunque su rendimiento a nivel internacional y de clubes ha atraído la atención de muchos equipos, hasta ahora solo los clubes turcos han presentado ofertas concretas y financieramente atractivas.

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Jahongir Tursunov
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