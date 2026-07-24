En la región de Sajalín, Rusia, se realizó con éxito por primera vez una operación real de entrega de suministros médicos mediante un vehículo aéreo no tripulado. Este evento marca un punto de inflexión importante para la medicina regional, ampliando las capacidades de asistencia de emergencia en zonas remotas y de difícil acceso. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo fue organizado por la empresa «Avrora BAS», y la tarea de transporte fue realizada por un dron tipo avión llamado «Aist», desarrollado por «Drone Solutions». El dispositivo recorrió una distancia de 32 kilómetros desde el hospital central del distrito de Korsakov hasta el pueblo de Ozyorskoye. Así lo reporta ixbt.com, basándose en información del servicio de prensa del gobierno regional.

Cabe destacar que el dron no solo entregó medicamentos, sino que también trajo muestras de sangre de pacientes en su viaje de regreso. Este proceso fue monitoreado en línea a través de una plataforma de identificación basada en el sistema estatal «ERA-GLONASS».

Control de velocidad y temperatura

El dron «Aist» está equipado con una caja térmica especial conectada a la red de a bordo del aparato. Esto permite mantener de forma segura los medicamentos termosensibles y los materiales biológicos, independientemente de la temperatura exterior. Por ejemplo, durante el primer vuelo, a pesar de las altas temperaturas, las cargas se mantuvieron dentro de los estándares requeridos.

La mayor ventaja del nuevo sistema reside en su velocidad. El dron recorrió la distancia entre Korsakov y Ozyorskoye en 19 minutos. Esto significa que es dos veces más rápido que la entrega por vehículo. En situaciones de emergencia, especialmente cuando la vida humana depende de segundos, esta rapidez es crucial.

Los expertos señalan que las rutas aéreas son especialmente útiles en condiciones de caminos intransitables tras las tormentas invernales. En el contexto de Uzbekistán, la implementación de estas tecnologías para mejorar la calidad de los servicios médicos en pueblos de montaña y remotos se considera prometedora. La entrega de medicamentos mediante drones no solo ahorra tiempo, sino que también puede reducir los costes logísticos.

El éxito de este proyecto abre el camino para el uso generalizado de la aviación no tripulada con fines civiles, especialmente en el sector social. Actualmente, se sigue trabajando para establecer el sistema de forma regular y mejorar aún más la seguridad de los vuelos.