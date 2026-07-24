«Asesino de iPhone»: Samsung presenta tres nuevos flagships impresionantes

Una verdadera explosión tecnológica ha sacudido el mercado global de smartphones. El gigante Samsung ha asestado un duro golpe a su principal competidor, Apple, al presentar simultáneamente tres dispositivos plegables de nueva generación. Calificados por expertos internacionales como los «asesinos plegables del iPhone», los Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8 fueron presentados oficialmente. ¿Qué hace que estos gadgets sorprendan al mundo y qué capacidades misteriosas tiene la versión Ultra?

Zamin.uz ha reunido los detalles más fascinantes y revolucionarios de la jornada.

1. Galaxy Z Fold 8: Grosor reducido y potencia aterradora

El renovado Galaxy Z Fold 8 logra un equilibrio perfecto entre ergonomía y alto rendimiento. Esta vez, los ingenieros han logrado reducir significativamente el grosor del dispositivo.

Pantalla gigante: La pantalla interna principal se ha ampliado hasta las 8 pulgadas, lo que cambia radicalmente la experiencia de ver películas y trabajar en modo multitarea.

Corazón interno: El smartphone está equipado con el último Snapdragon 8 Elite. procesador.

Sistema de refrigeración: Se ha introducido un mecanismo de refrigeración por cámara de vapor mejorado para evitar que el dispositivo se caliente durante juegos pesados o tareas gráficas complejas.

Precio base: Desde 1 899 $.

2. Primer flagship «Ultra»: un monstruo de 200 MP

Por primera vez en la serie Fold, Samsung presenta un flagship con el sufijo Galaxy Z Fold 8 Ultra. Este modelo está diseñado específicamente para creadores de contenido profesionales y usuarios de negocios.

Avance tecnológico: El dispositivo cuenta con un sensor de cámara principal de 200 MP, convirtiéndose en el poseedor del récord mundial absoluto entre los smartphones plegables en fotografía nocturna y nivel de detalle.

El flagship también mantiene S Pen el soporte para lápiz óptico e integra algoritmos de inteligencia artificial avanzada (Galaxy AI). Es un asistente inigualable para editar textos, procesar audio y realizar ediciones profesionales de foto/video. El precio de este gadget ultra-premium comienza en 2 099 $ .

Comparativa de los nuevos modelos Samsung

Nombre del modelo Ventaja principal Procesador y AI Precio inicial Galaxy Z Fold 8 Cuerpo delgado, pantalla grande de 8 pulgadas Snapdragon 8 Elite 1 899 $ Galaxy Z Fold 8 Ultra Cámara de 200 MP, S Pen y Galaxy AI Snapdragon 8 Elite + AI 2 099 $ Galaxy Z Flip 8 Batería perfecta, selfies en pantalla externa Chipset eficiente 1 199 $

3. Galaxy Z Flip 8: El mayor sueño de los fans se hace realidad

El modelo Galaxy Z Flip 8 en formato compacto ha sido rediseñado teniendo en cuenta las peticiones más frecuentes de los usuarios.

La capacidad de la batería se ha incrementado notablemente. Los algoritmos para tomar selfies y videos de alta calidad a través de la pantalla externa en modo plegado han mejorado drásticamente. El precio de este gadget compacto se ha fijado en 1 199 $ .

Según fuentes influyentes como The Verge, Bloomberg y GSMArena, este movimiento de Samsung es un golpe estratégico para dominar el mercado antes de que Apple presente su esperado iPhone plegable.

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Samsung está dejando atrás a sus competidores en la carrera tecnológica.

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