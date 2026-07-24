Relación fría entre el FC Barcelona y Ferran Torres: El jugador está cerca de salir

El delantero del FC Barcelona, Ferran Torres, se encuentra en medio de serias dudas sobre su futuro en el club catalán. El futbolista español está descontento por la falta de respeto mostrada por la directiva y el cuerpo técnico. Esta situación ha aumentado significativamente la probabilidad de que abandone el equipo en las próximas ventanas de mercado. Así lo informa Goal.com informa .

Según información del medio deportivo, la directiva del FC Barcelona ha contactado con el entorno del jugador, pero aún no se ha llegado a una conclusión definitiva. Aunque el contrato actual de Torres se extiende hasta el verano de 2027, las negociaciones están en un punto muerto. El jugador está molesto porque el club cuestiona constantemente su futuro a pesar de su rendimiento en el campo.

Falta de reconocimiento dentro del club

Ferran Torres hizo muchos sacrificios en su momento para vestir la camiseta del FC Barcelona. Sin embargo, en los últimos meses siente que es más valorado fuera que dentro del club. Especialmente, sus buenos resultados saliendo desde el banquillo no han logrado consolidar la confianza de la directiva, lo que provocó la congelación de las conversaciones sobre un nuevo contrato.

Otros grandes clubes que siguen la situación ya han pasado a la acción. Según los informes, el jugador tiene al menos dos ofertas serias sobre la mesa. Si el club catalán no toma medidas drásticas para cambiar la situación, es casi seguro que Torres abandonará el equipo en el mercado de invierno o de verano.

Éxito en la selección y suplencia en el club

Curiosamente, Ferran Torres tiene un estatus completamente diferente en la selección española. Bajo las órdenes de Luis de la Fuente, se ha convertido en una de las figuras más importantes del ataque. Sus movimientos inteligentes, asistencias decisivas y goles juegan un papel fundamental en los éxitos del equipo nacional. Son precisamente sus brillantes actuaciones en el ámbito internacional las que aseguran el alto interés por él.

La directiva del FC Barcelona tiene la intención de retener al jugador, pero para ello deberán convencer a Torres de que es una parte importante de su proyecto. Por ahora, la relación entre las partes es bastante fría y se espera que una reunión decisiva aclare el futuro del jugador en los próximos días.

Este proceso de transferencia es de gran interés, ya que cualquier cambio en la plantilla del FC Barcelona afecta inevitablemente al estilo de juego y al potencial ofensivo del equipo. La salida de un delantero polivalente como Ferran Torres podría ser una pérdida importante.