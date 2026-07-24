Joshua Zirkzee acepta volver a Italia: la Juventus refuerza su ataque

El delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, está cerca de continuar su carrera en la Serie A italiana. El futbolista neerlandés ha dado su consentimiento inicial para unirse a la Juventus de Turín. Este traspaso forma parte de la estrategia del club turinés para renovar profundamente su línea de ataque. Así lo informa Goal.com informa .

Según La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee desea regresar al campeonato italiano, un entorno que conoce bien, tras un paso breve y poco exitoso por la Premier League inglesa. La directiva de la Juventus ha intensificado las negociaciones con el agente del jugador, Kia Joorabchian, para cerrar un contrato de cesión.

Los grandes planes de los turineses

La Juventus no quiere limitarse solo a Joshua Zirkzee. El director deportivo del club, Ricky Massara, también está considerando la opción de Randal Kolo Muani, jugador del Paris Saint-Germain, para fortalecer aún más la delantera. Según se informa, se ha presupuestado una cifra de 40 millones de euros por el atacante parisino.

La temporada pasada, Joshua Zirkzee brilló con el Bolonia, registrando 12 goles y 7 asistencias. Sin embargo, tras su traslado a Inglaterra, tuvo dificultades para entrar en el once titular del Manchester United. En las últimas dos temporadas, aunque ha disputado 68 partidos en total, solo ha sido titular en 19 de ellos.

Según Goal.com, el entrenador del club turinés considera al delantero neerlandés como un jugador técnicamente fuerte que encaja perfectamente en su esquema táctico. Debido a la lesión del joven delantero del equipo, Jeff Ekhator, reforzar la línea de ataque se ha convertido en una prioridad absoluta para el club.

La directiva del club confía en crear una línea de ataque más dinámica combinando la habilidad técnica de Joshua Zirkzee y la velocidad de Kolo Muani. Actualmente, el director general del club, Giovanni Carnevali, trabaja para cerrar ambos traspasos en el corto plazo.

En este momento, la Juventus continúa su preparación para la nueva temporada. El equipo se enfrentará al Frosinone en la jornada inaugural de la Serie A. El cuerpo técnico espera que los fichajes se concreten pronto para que los nuevos jugadores se adapten rápidamente al equipo.