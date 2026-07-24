¡Una cría de marmota intentando separar a sus padres que se pelean causa ternura en las redes!

Un video curioso sobre una familia de marmotas se ha vuelto viral en las redes sociales. En las imágenes se ve a dos marmotas adultas peleando, mientras su cría intenta separarlas.

La pequeña marmota se metió entre ellas para intentar detener la pelea. Iba de un lado a otro, tratando de alejar a las marmotas adultas. Este momento fue captado accidentalmente por una cámara.

El video captó rápidamente la atención de los usuarios. En los comentarios, muchos reaccionaron con cariño, dejando mensajes como: «Los animales también son inteligentes» o «Qué escena tan adorable».

El breve clip demostró que las relaciones entre animales pueden recordar situaciones familiares para los humanos. La intervención de la cría en la pelea de sus padres fue la parte más comentada del video.