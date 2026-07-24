Neymar responde a las críticas: La estrella brasileña pone fin a la polémica por el póker

El delantero del club brasileño Santos, Neymar, respondió con dureza a las críticas sobre su vida personal y su rutina de entrenamiento. El jugador enfrentó la presión de los aficionados y los medios por aparecer en un torneo de póker durante su proceso de recuperación tras una lesión. El delantero de 34 años enfatizó que sus responsabilidades profesionales están intactas y llamó a los críticos a ocuparse de sus propios asuntos. Así lo informa Goal.com .

Según los hechos, Neymar participó en el torneo de póker BSOP Winter mientras el equipo de Santos viajaba a Venezuela para enfrentarse al Universidad Central en la Copa Sudamericana. La presencia de la estrella en un evento de entretenimiento mientras el equipo se preparaba para un partido importante fuera de casa generó muchos debates. Sin embargo, el propio jugador aclaró la situación.

Equilibrio entre entrenamiento y descanso

Según Goal.com, Neymar envió un mensaje de video a través de las redes sociales explicando que el torneo de póker coincidió con su día de descanso oficial. Según él, esa mañana entrenó en el gimnasio y solo asistió al torneo en su tiempo libre. El jugador también compartió imágenes de su proceso de entrenamiento para demostrar que prioriza su estado físico y sus obligaciones con el club.

"Estoy aquí preparándome para mi segundo entrenamiento. Se habló mucho de que jugué al póker en mi día de descanso. Pero ese día también trabajé por la mañana. La razón por la que no viajé con el equipo es porque apenas estoy regresando a los entrenamientos", enfatizó Neymar. Continuó dirigiéndose a los críticos: "¿Ahora puedo seguir entrenando o seguirán parloteando? ¡Ocúpense de sus asuntos!", declaró con firmeza.

El entrenador de Santos, Cuca, también mantiene la situación bajo control. El cuerpo técnico decidió no llevar a Neymar al partido en Venezuela con el objetivo de recuperar gradualmente su condición física. Actualmente, el experimentado delantero ha completado todos los entrenamientos tácticos y está totalmente listo para regresar al equipo titular.

Un momento crucial para Santos

El regreso de Neymar al campo es justo lo que Santos necesita. Actualmente, el equipo ocupa el puesto 15 en la tabla del campeonato brasileño con solo 21 puntos tras 19 partidos. El partido contra Chapecoense, que se disputará este sábado 25 de julio en el estadio Vila Belmiro, es de vital importancia para mejorar la posición del equipo en la tabla.

Cada paso de Neymar sigue siendo de gran interés, ya que continúa siendo una de las figuras más brillantes y controvertidas del fútbol mundial. Se espera que sus actuaciones con Santos y su estado físico influyan directamente en los resultados generales del equipo esta temporada.