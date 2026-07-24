Arsenal prepara una oferta oficial de 70 millones de libras por Bruno Guimaraes

El club londinense Arsenal está cerca de cerrar uno de los acuerdos más importantes del mercado de fichajes de verano. Los «Gunners» se preparan para enviar una oferta oficial de 70 millones de libras esterlinas para fichar al centrocampista y capitán del Newcastle United, Bruno Guimaraes. Así lo informa el diario The Sun. Esto según Goal.com informa que.

Mikel Arteta considera que reforzar la línea central del equipo es su prioridad absoluta. El jugador brasileño ha sido elegido como el candidato principal para esta posición. Aunque la directiva del Newcastle ha enfatizado en varias ocasiones que no venderá a su líder, el club londinense tiene la intención de poner a prueba su voluntad. Según los informes, las negociaciones iniciales comenzaron alrededor de los 60 millones de libras, pero el Arsenal ha aumentado significativamente esa cifra.

El deseo del jugador y el estado de las negociaciones

Se espera que uno de los factores más importantes para que el traspaso se concrete sea la decisión personal de Bruno Guimaraes. Según Goal.com, el internacional brasileño ya ha comunicado a la directiva del Newcastle su deseo de mudarse al Emirates Stadium. Una vez aclarada la postura del jugador, se espera que las negociaciones entre las partes se aceleren esta semana.

Para el Arsenal, este fichaje no es solo una oportunidad para fortalecer la plantilla, sino también para mostrar sus ambiciones ante sus rivales de la Premier League. Bruno Guimaraes se ha consolidado como uno de los jugadores más consistentes y creativos de las «Urracas» en las últimas temporadas. Su visión de juego y su habilidad para controlar el balón encajan perfectamente con el estilo de juego de Arteta.

Otros planes de fichajes del Arsenal

Los londinenses han estado relativamente tranquilos en el mercado de fichajes hasta ahora, pero ya se han cerrado varios acuerdos importantes. Entre ellos, el club compró al extremo del Brujas, Christos Tzolis, por 34 millones de libras. Asimismo, el traspaso de Piero Hincapie, cedido por el Bayer Leverkusen, se hizo permanente por la misma cantidad. El portero Illan Meslier se unió al equipo como agente libre.

Sin embargo, el equipo no está exento de problemas de plantilla. Debido a que William Saliba estará de baja varios meses por una lesión de espalda, el club busca nuevos candidatos para la línea defensiva. Ezri Konsa y John Stones, en calidad de agente libre, están en el radar del Arsenal. También se están considerando las opciones de Julian Alvarez y Bradley Barcola para el ataque, aunque la competencia es muy fuerte.

Si el traspaso de Bruno Guimaraes se concreta con éxito, será la compra más cara y mediática del Arsenal este verano. Se espera que el Newcastle luche hasta el final por retener a su capitán, pero las reglas del fair play financiero y el deseo del jugador de marcharse podrían inclinar la balanza a favor del club londinense.