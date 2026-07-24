El Arsenal presenta su nueva equipación visitante al estilo de los años 90

El club londinense Arsenal y la marca adidas han presentado oficialmente la nueva equipación visitante para la temporada 2026-27. Esta indumentaria es una reinterpretación moderna de uno de los diseños más famosos en la historia del club: el legendario estilo «Bruised Banana» (plátano magullado) de principios de los años 90. Como campeones de la Premier League preparándose para la nueva temporada, los «Gunners» buscan rendir homenaje a su historia a través de esta camiseta. Así lo informa Goal.com informa .

La nueva camiseta tiene una base azul marino con líneas geométricas que recuerdan al diseño original de 1991-1993. La prenda luce el logotipo clásico Trefoil de adidas y el escudo del club, combinados con detalles en amarillo y rojo. Según Goal.com, este diseño no solo evoca nostalgia, sino que también simboliza la ambición del equipo por alcanzar nuevas victorias.

La unión entre historia y modernidad

En la ceremonia de presentación de la nueva equipación participaron el defensa Riccardo Calafiori, el centrocampista Declan Rice, la leyenda del club Ian Wright y la estrella del equipo femenino Chloe Kelly. Durante el evento, se proyectó una serie de cortometrajes con jugadores y aficionados, destacando la importancia de las camisetas para los seguidores y las tradiciones del club.

«Todos estamos deseando saltar al campo con esta camiseta. Sabemos lo mucho que significa el diseño 'Bruised Banana' para nuestros aficionados; incluso hoy en día se puede ver a mucha gente vistiendo ropa con este estilo. Llevar una camiseta con tanta historia nos da una motivación extra», afirmó Riccardo Calafiori durante la presentación.

Tecnológicamente, la equipación está equipada con el sistema más reciente CLIMACOOL+ de adidas. Esta tecnología ayuda a regular la temperatura corporal de los jugadores y garantiza un alto nivel de confort mediante la gestión de la humedad y zonas de ventilación estratégicas. Esto contribuye a mejorar la resistencia de los deportistas durante los partidos dinámicos.

El equipo dirigido por Mikel Arteta tiene como objetivo defender su título y triunfar en los grandes torneos. Como añadió Calafiori, el equipo no solo se enorgullece de su pasado, sino que está ansioso por crear su propio legado y ofrecer aún más momentos de alegría a los aficionados. La nueva camiseta encarna precisamente esta idea.

Esta noticia despertará un gran interés entre los aficionados del Arsenal, ya que el estilo retro de los años 90 del club es muy popular entre coleccionistas y entusiastas del fútbol. Se espera que la nueva camiseta salga a la venta en las tiendas oficiales en los próximos días.